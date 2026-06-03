Как я превратил обычный хлеб в картину на тарелке — завтрак, который удивляет

Перепелиные яйца в тосте — мой секретный ход, когда нужно, чтобы дети съели завтрак.
Ингредиенты
Хлеб для тостов — 4 ломтика, перепелиные яйца — 4 шт., сливочное масло — 30 г, сладкий перец — 1 шт., помидоры черри — 4 шт., сыр твердый — 50 г, лук-резанец — по вкусу.
Как готовлю
Сначала вырезаю в центре каждого ломтика хлеба отверстие формочкой для печенья — сердечком или звездой. Обе стороны хлеба и вырезанную часть щедро мажу сливочным маслом. Тем временем разогреваю сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Обжариваю хлеб с одной стороны до золотистой корочки, переворачиваю.
Важно быстро положить в отверстие кусочек масла и, когда он растопится, выпустить туда перепелиное яйцо. Убавляю огонь до минимума и жду, пока белок схватится, но желток останется жидким. Готовый тост перекладываю на тарелку и украшаю: вырезанными формочками фигурками из сладкого перца, половинками черри, тертым сыром и луком-резанцем.
Из личного опыта
Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.
Масло, растопленное прямо в отверстии, сделало корочку хрустящей, а желток остался жидким и нежным. Ребенок сказал, что это лучший тост в его жизни.