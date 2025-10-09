Как вернуть полотенцам первозданную мягкость: копеечное домашнее средство заменит дорогой кондиционер для белья

Со временем даже самые качественные полотенца утрачивают свою нежность и способность хорошо впитывать влагу, становясь жесткими на ощупь. Покупные кондиционеры не всегда справляются с этой проблемой, да и стоят они недешево.

Решается все домашним кондиционером из двух доступных ингредиентов. Нужно натереть на терке 70 граммов хозяйственного мыла и смешать со столовой ложкой пищевой соды. Полученную смесь добавьте в барабан стиральной машины вместе с полотенцами.

Стирать следует при температуре 60 градусов — это обеспечит оптимальное растворение мыла и активирует смягчающие свойства соды. Такой натуральный кондиционер не только экономичен, но и экологичен. Результат превзойдет ожидания: полотенца вновь станут мягкими и пушистыми.

