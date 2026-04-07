Как только банка пустеет, я делаю новую. Эта капуста по-немецки хороша и как закуска, и как гарнир

Как только эта капуста заканчивается в холодильнике, я повторяю снова. Беру белокочанную капусту, лук, болгарский перец и заливаю кипящим маринадом из масла, уксуса и специй. Никакой стерилизации, никаких банок с закаткой — просто нарезал, залил, оставил на сутки, и можно есть.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг нашинкованной капусты, 2 луковицы, 1 болгарский перец, 1 столовая ложка русской горчицы. Для маринада: 50 г сахара, 1 столовая ложка соли, 60 мл уксуса 9%, 100 мл растительного масла, черный перец по вкусу. Капусту, лук и перец перемешайте в большой миске. В сотейнике смешайте все ингредиенты для маринада, доведите до кипения.

Кипящим маринадом залейте овощи, сразу перемешайте, добавьте горчицу, еще раз хорошо перемешайте. Накройте крышкой и оставьте в прохладном месте на сутки. Затем переложите в банки или контейнеры и уберите в холодильник. Такая капуста хороша и как закуска, и как гарнир, и просто сама по себе — с хлебом и картошкой.

