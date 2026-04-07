07 апреля 2026 в 16:00

Как только банка пустеет, я делаю новую. Эта капуста по-немецки хороша и как закуска, и как гарнир

Как только эта капуста заканчивается в холодильнике, я повторяю снова. Беру белокочанную капусту, лук, болгарский перец и заливаю кипящим маринадом из масла, уксуса и специй. Никакой стерилизации, никаких банок с закаткой — просто нарезал, залил, оставил на сутки, и можно есть.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг нашинкованной капусты, 2 луковицы, 1 болгарский перец, 1 столовая ложка русской горчицы. Для маринада: 50 г сахара, 1 столовая ложка соли, 60 мл уксуса 9%, 100 мл растительного масла, черный перец по вкусу. Капусту, лук и перец перемешайте в большой миске. В сотейнике смешайте все ингредиенты для маринада, доведите до кипения.

Кипящим маринадом залейте овощи, сразу перемешайте, добавьте горчицу, еще раз хорошо перемешайте. Накройте крышкой и оставьте в прохладном месте на сутки. Затем переложите в банки или контейнеры и уберите в холодильник. Такая капуста хороша и как закуска, и как гарнир, и просто сама по себе — с хлебом и картошкой.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн пословицей отреагировал на суровые приговоры предшественникам
Эксперт заявил о появлении новой мировой державы
Петербуржец с «берлинским» прошлым попался на посылке со взрывчаткой
Отставка Гладкова и Богомаза: будет или нет, причины, прогноз Гращенкова
Смена имиджа, неудачная пластика, слова о Пугачевой: как живет Кети Топурия
Военэксперт призвал снять основанные на многолетней лжи Обамы санкции
Дом без перегрузки: как убрать лишнее, не потеряв уюта
Погибший боец СВО внезапно вышел на связь с чужой рации
Туристам объяснили, почему авиабилеты резко подорожали
Спасшего детей при атаке ВСУ на Запорожье представят к награде
В Дагестане решили усилить режим ЧС
Почти 850 школ, больниц и детсадов оказались подтоплены в Дагестане
Невролог назвал главный элемент для здоровья суставов
Пользователей смартфонов призвали сменить ПИН-коды
Разорвал детскую пижаму: инженер растлил за жизнь дочь и двух внучек
«Вечерняя Москва» представила новый дизайн цифровых СМИ
Убитую школьником учительницу в Прикамье назвали мудрым педагогом
В Госдуме пообещали ответить Украине на обстрел запорожской школы
Кравцов раскрыл, что сократит число неоправданных обвинений против учителей
Глава МЧС назвал число домов, поврежденных из-за наводнений в Дагестане
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
