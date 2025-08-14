Как спасти кастрюлю после фиаско: трюк с содой, который работает

Даже у самых опытных хозяек бывают дни, когда блюдо подгорает, а дно кастрюли покрывается плотным нагаром. Но вернуть посуде чистый, как новый, вид можно без усилий — нужен всего один проверенный способ с содой.

Сначала снимите кастрюлю с огня и дайте ей полностью остыть. Не пытайтесь тереть ее сразу — горячий металл только «запечатает» нагар.

Не используйте ножи или жесткие металлические щетки — ими легко поцарапать поверхность и окончательно испортить посуду.

Когда кастрюля остынет, налейте в нее немного теплой воды так, чтобы жидкость покрыла пригоревшее место. Добавьте 2–3 столовые ложки соды и поставьте на слабый огонь.

Дайте раствору слегка покипеть 10 минут — сода проникнет в слой нагара и размягчит его. После этого снимите кастрюлю с плиты, остудите и помойте губкой с обычным моющим средством.

Этот способ отлично подходит для алюминиевой, эмалированной и нержавеющей посуды, возвращая ей чистоту без долгих и изнурительных попыток оттереть нагар.

Ранее также сообщалось о простых методах сделать уборку быстро и без стресса. Даже если времени в обрез, эти лайфхаки помогут навести порядок за считаные минуты.