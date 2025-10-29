Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 13:14

Как шеф-повара готовят идеальную курицу: секреты сочности и хрустящей корочки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Устали от сухой курицы с отваливающейся панировкой? Я тоже долго билась над этим вопросом, пока не узнала профессиональные секреты приготовления, которые превращают обычное куриное филе в ресторанное блюдо! Сегодня поделюсь с вами этими хитростями, чтобы ваша жареная курочка всегда получалась сочной и с идеальной корочкой.

Девочки, готовка курицы — это целая наука! Оказывается, все начинается еще до того, как мы кладем мясо на сковородку. Главное — правильная подготовка и температура. И знаете что? Даже если вы только начинаете свой путь на кухне, эти приемы помогут вам приготовить идеальную курицу с первого раза!

Первый секрет — никогда не кладите холодное мясо в раскаленное масло. Это верный путь к сухости. Сначала нужно замочить филе в рассоле с солью и сахаром. Даже час такого маринования творит чудеса — мясо становится сочным и нежным.

После рассола обязательно обсушиваем филе и опускаем в пахту или кефир. Это создает особую пленочку, которая держит панировку. Панируем в муке или сухарях, можно сначала обмакнуть в яйце.

Важный момент — правильная сковородка. Нужна глубокая, с толстым дном. Масла должно быть в достатке — слой 5–7 сантиметров. Температура — золотая середина, около 170–180 градусов.

Жарим аккуратно, небольшими порциями, чтобы не понижать температуру. Переворачиваем, следим за золотистой корочкой. Готовая курочка должна быть равномерно зажаренной, а сок при проколе — прозрачным.

После жарки выкладываем на решетку — так стечет лишний жир и корочка останется хрустящей. Попробуйте эти приемы — и ваша курица станет любимой в семье!

Оказывается, для красной икры есть недорогая и вкусная замена. Речь идет об аппетитной рыбной намазке на основе свеклы, которая исчезнет со стола в мгновение ока!

Валерия Мартынович
