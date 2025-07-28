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28 июля 2025 в 23:54

Как сделать домашний майонез — классический рецепт, который взорвет вкус

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Домашний майонез — это не только вкусно, но и полезно. В отличие от магазинных аналогов, он готовится из натуральных и доступных ингредиентов и получается очень нежным и ароматным. Ниже пошаговый рецепт классического майонеза, который легко сделать дома.

Ингредиенты

  • Желтки яиц — 2 шт.
  • Растительное масло — 130 мл
  • Горчица — 0,5 ч. ложки
  • Соль — 0,5 ч. ложки
  • Сахар — 0,5 ч. ложки
  • Лимонный сок — 2 ч. ложки (по вкусу)

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Отделите желтки от белков и взбейте их миксером до однородной массы.

Шаг 2

Добавьте в желтки масло, горчицу, соль и сахар. Взбивайте до получения густой и кремовой текстуры.

Шаг 3

Влейте лимонный сок в самом конце, ориентируясь на вкус. Если любите более кислый майонез — добавьте больше сока, если предпочитаете сладковатый — меньше.

Шаг 4

Майонез готов! Перелейте его в чистую банку и храните в холодильнике.

Этот классический домашний майонез отлично подойдет к любым блюдам — салатам, бутербродам и горячим закускам. Попробуйте приготовить сами — результат приятно удивит!

Иногда хочется чего-то и сытного, и полезного, но при этом не стоять у плиты. В такие дни я спасаюсь вот этим вегетарианским смузи — вкусным, кремовым и немного шоколадным.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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