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10 июля 2025 в 09:24

Авокадо в шоколаде: завтрак для занятых и сладкоежек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда хочется чего-то и сытного, и полезного, но при этом не стоять у плиты. В такие дни я спасаюсь вот этим вегетарианским смузи — вкусным, кремовым и немного шоколадным.

Ингредиенты

  • авокадо — 1 шт.;
  • овсяные хлопья — 3 ст. л.;
  • какао — 2–3 ч. л.;
  • корица — по вкусу;
  • семена льна и кунжута — по 1 ст. л.;
  • черный шоколад — 25–50 г;
  • мед или другой подсластитель — по вкусу.

В блендер кладу очищенное авокадо, овсянку, какао, специи и семечки, все хорошо измельчаю. Молоко слегка подогреваю (чтобы авокадо не горчило), растворяю в нем шоколад и мед, а потом постепенно вливаю в смесь и еще раз взбиваю. Напиток можно пить сразу, украсив шоколадной крошкой или орешками. Получается и вкусно, и полезно — идеальное утро!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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