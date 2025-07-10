Авокадо в шоколаде: завтрак для занятых и сладкоежек

Иногда хочется чего-то и сытного, и полезного, но при этом не стоять у плиты. В такие дни я спасаюсь вот этим вегетарианским смузи — вкусным, кремовым и немного шоколадным.

Ингредиенты

авокадо — 1 шт.;

овсяные хлопья — 3 ст. л.;

какао — 2–3 ч. л.;

корица — по вкусу;

семена льна и кунжута — по 1 ст. л.;

черный шоколад — 25–50 г;

мед или другой подсластитель — по вкусу.

В блендер кладу очищенное авокадо, овсянку, какао, специи и семечки, все хорошо измельчаю. Молоко слегка подогреваю (чтобы авокадо не горчило), растворяю в нем шоколад и мед, а потом постепенно вливаю в смесь и еще раз взбиваю. Напиток можно пить сразу, украсив шоколадной крошкой или орешками. Получается и вкусно, и полезно — идеальное утро!

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