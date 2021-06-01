«Как с палаткой поехать в лес»: эксперт назвал трудности отдыха в России

https://static.news.ru/photo/590c678c-c2d8-11eb-89cc-96000091f725_660.jpg Фото: Игорь Онучин/РИА Новости

После закрытия Турции россияне оказались в трудном положении, потому что отдых в России либо не соответствует требуемому уровню, либо оказывается значительно дороже, чем за рубежом. Об этом NEWS.ru рассказал основатель проекта OnlineTur Андрей Бородин.

По его словам, большинство путешественников рассчитывают на отдых на море. При этом они едут с детьми, что накладывает ограничение на длину перелёта. Для таких туристов в России есть около 1% от мирового количества мест размещения.

Потому что в России отели «всё включено» получаются раза в два-три дороже, чем за границей, а те, которые ниже уровнем (три звезды, две звезды) — они не совсем пригодны для отдыха с детьми. Это как с палаткой поехать в лес отдохнуть, может чуть лучше, — подчеркнул Бородин.

Эксперт отметил, что сейчас россияне бронируют много туров по России, однако количество подходящих отелей не позволяет удовлетворить спрос.

То количество номеров, которое в принципе есть в России, «пять звёзд», работающие либо на курортных зонах, либо «всё включено» — их очень мало, они не могут удовлетворить спрос. Поэтому отели, которые пригодны для отдыха, их цены в два-три раза выше. По 500 тысяч, по миллиону рублей, чтобы поехать отдохнуть, — добавил он.

В результате путешественники либо ездят в непригодные для отдыха с детьми отели в России, что тоже недёшево, либо выбирают дальние направления, такие как Мальдивы, Куба или Арабские Эмираты. Однако количество рейсов в эти страны также меньше, чем требуется, чтобы удовлетворить спрос.

Также Бородин рассказал, что открытие полётов в Турцию осенью — наихудший, но возможный сценарий. По его словам, некоторые авиакомпании не верят, что авиасообщение возобновят в течение лета.

Ранее сообщалось, что Россия продлевает ограничения на перелёты в Турцию и Танзанию до 21 июня. При этом с 2 июня возобновляется регулярное авиасообщение между Россией и Великобританией, а с 10 июня — ещё с восемью странами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дату возможного возобновления авиасообщения с Турцией. Он заявил, что пока точно не известно, когда перелёты в страну снова станут возможными.