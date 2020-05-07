Выход из самоизоляции подразумевает три этапа. Каждый из них расширяет перечень доступных общественных мест. Окончательное решение, как именно выполнять рекомендации, остаётся за главами регионов. Например, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице ограничения останутся довольно жёсткими. С 12 мая на работу выйдут около 3,5 млн россиян. Но есть те, кому социальная изоляция нравится. О том, как изменится общество после пандемии, смотрите в материале NEWS.ru.