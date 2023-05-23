Обработка участка от вредителей и болезней. Что нужно сделать весной Рассказываем, какие меры нужно принять весной при обработке деревьев от вредителей и болезней

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Обработка сада и огорода

Весной у садоводов и огородников наступает напряженный период. Нужно успеть сделать очень много, причем за неполные три месяца. Опытные дачники начинают сезон с обработки деревьев, кустарников, грядок и теплиц с целью избавиться от вредителей и патогенов. Если их не выгнать из сада-огорода, то о богатом урожае лучше не мечтать. Флора и фауна способна сильно навредить посадкам и испортить весь дачный сезон. Рассмотрим, что нужно сделать, чтобы успешно справиться с обработкой сада и огорода в весенние месяцы.

Выполняем профилактическую обработку сада весной

Сначала наводим на участке порядок — совершаем простые, но очень эффективные действия, которые избавят сад от спящих насекомых-вредителей и их личинок:

Фото: shutterstock.com Обработка грядок

Веерными граблями собираем прошлогоднюю листву, сухую траву, бурьян, причем не только на участке, но и на прилегающей к нему территории. Собранный садовый мусор нужно сразу сжечь.

Внимательно осматриваем стволы и ветки деревьев. Мох, лишайник, зеленеющий налет на коре тщательно счищаем специальной садовой щеткой. Отслоившуюся кору также удаляем.

Ветки кустарников с мучнистой росой, вирусными и инфекционными болезнями, побеги с утолщениями срезаем и сжигаем; засохшие от заразных недугов кусты выкорчевываем и сжигаем вместе с корнями;

Заготавливаем и развешиваем приманки-ловушки для насекомых-вредителей. Пчелы и другие опылители в них не попадаются, так как они не питаются во время сбора нектара и пыльцы. Вредители, наоборот, прилетают, чтобы объесть цветы и отложить в них свои яйца. На этом их и ловят, подвешивая к веткам сосуды с узким горлышком с налитым сладким сиропом.

Вокруг деревьев вскапываем землю по приствольному кругу диаметром полтора-два метра, выбирая сорняки и, если повезет, личинки вредителей. Разрыхляем грунт, стараясь не повредить корни. Копка не только насыщает почву кислородом, но и разрушает убежища подземных вредителей. Для верности землю приствольного круга проливаем кипятком, растворив в нем несколько кристалликов марганцовки.

Стволы деревьев белим садовой побелкой, захватывая нижние ветви. Учтите, что побелки потребуется много. Срезы спиленных суков замазываем варом для заживления ран деревьев или закрашиваем специальной краской.

Запасаемся препаратами для обработки от вредителей

Весной, во время цветения плодовых деревьев, для борьбы с вредителями и болезнями применяют экологически безопасные снадобья на базе полезных микроорганизмов и грибков. Биопрепараты используют для защиты здоровых растений от вредных насекомых, а также для направленного воздействия на определенные группы мелких «бандитов». Если поражение вредителями требует радикальных мер, то для обработки сада применяются химические средства. Однако к ним прибегают в самом начале весны — до полного распускания почек и формирования бутонов. Сильнодействующие химпрепараты уничтожают насекомых-опылителей, что ставит крест на будущем урожае. В дальнейшем такие вещества следует применять, следуя агрохимическим рекомендациям.

Фото: shutterstock.com Обработка сада от болезней

Садоводы также приобретают лекарства для лечения заболевших растений и кустарников. Для обработки сада и огорода в весенние месяцы широко применяются классические бактерицидные средства: медный и железный купорос, бордоская смесь (медный купорос и известь). Эти вещества борются с гнилью, грибками, микробами и вирусами. Они оказывают отпугивающее и подавляющее воздействие на насекомых-вредителей.

Опрыскиваем растения при обработке сада от вредителей

Опрыскивание — основной способ обработки сада от насекомых и других вредителей. Прежде всего нужно проверить рабочее состояние садового опрыскивателя либо приобрести инструмент в гипермаркете. Удобно работать с ранцевым аккумуляторным опылителем, который надевают как рюкзак. Обе руки свободны, что очень удобно. Такие аппараты имеют баки с внушительным объемом (до 12 литров), оснащены электрическим насосом для подачи жидкости под напором, телескопической штангой и фильтром, предотвращающим засорение сопла. Обработку сада от вредителей нужно производить:

В сухую и безветренную погоду при температуре воздуха не ниже −1 градуса Цельсия.

Препаратом обрабатываем ветки, ствол на всю высоту и приствольный круг земли.

Раствор распыляем под углом, чтобы обработать труднодоступные места.

Опрыскивание нужно выполнять в защитном костюме, очках, маске или респираторе, резиновых перчатках и закрытой обуви. Порошок или таблетки высыпают в ведро с водой и тщательно перемешивают до полного растворения (пропорции указаны на упаковке). Концентрацию увеличивают, если наблюдается высокая активность вредителей. Раствор готовят из расчета 3-5 литров на обработку одного дерева.

Фото: shutterstock.com Обработка кустов

Все идет по плану! Составляем график обработки сада от вредителей

В течение весенних месяцев плодовые деревья и ягодные кустарники обрабатывают не менее четырех раз. Препараты подбирают, опираясь на состояние деревьев, а также учитывают срок защитного действия тех или иных средств. Чем раньше будет выполнена первая обработка от вредителей, тем лучше. После выхода из спячки садовые паразиты уязвимы. Полезные же насекомые не пострадают. Приготовленным раствором не только опрыскивают ветки и стволы, но и поливают почву в прикорневой зоне.

Для обработки от вредителей в основном используют универсальные препараты, уничтожающие десятки различных видов вредителей и их личинок. Перед цветением важно подавить букашек, пожирающих почки, бутоны и цветы плодовых деревьев, жуков семейства долгоносиков, златогузку, вишневую и яблоневую муху, почковую моль, плодожорку, личинок боярышницы и бабочек из семейства листоверток.

Чтобы саженцы не занесли из питомника опасных вредителей, которые вскоре захватят весь сад, молодые растения обрабатывают биопрепаратами, нацеленными на едва различимых, но очень плодовитых трипсов, клещей, тлю.

Лечим деревья при обработке сада от болезней

Помимо прожорливых насекомых на деревьях паразитируют и многочисленные фитовредители, вызывающие у растений тяжелые заболевания. От плесени, гнили, мхов и лишайников хорошо помогают медный и железный купорос. Кристаллические порошки этих веществ растворяют в теплой воде и этим составом опрыскивают ветки. На стволы целебную жидкость обильно наносят кистью. Купорос можно применять в течение всей весны, но не во время цветения плодовых деревьев. Чтобы защитить яблони от парши и манилиоза (плодовой гнили), применяют бордоскую смесь и мочевину.

В весеннем графике следует предусмотреть опрыскивание косточковых деревьев (вишни, сливы, черешни) биопрепаратами, предупреждающими такие опасные болезни, как курчавость листьев и коккоминоз. Системные фунгициды хорошо справляются с грибковыми инфекциями, включая мучнистую росу — бич всех растений на садовом участке.

Фото: shutterstock.com Обработка от вредителей весной

Не забываем об обработке кустов

В целом кустарники обрабатывают так же, как и деревья. Однако в уходе за ними есть свои особенности:

Ранней весной кусты смородины и крыжовника поливаем горячим раствором марганцовки, чтобы уничтожить яйца тли.

Обработанную почву вокруг смородины прикрываем мульчей толщиной 6 мм. Это помогает защитить растение от листовой и стеблевой смородиновых галлиц.

Малину опрыскиваем медным купоросом и бордоской смесью, но следует готовить не такой сильный раствор, как для деревьев.

При малейшем подозрении на мучную росу нужно оборвать и сжечь сомнительные листья и цветки, а кустарник посыпать золой. Лечебные препараты задействуем, когда прогноз подтвердится. Почву под пораженным кустом поливаем раствором инсектицида, чтобы избавиться от распространяющих грибковую инфекцию насекомых.

Кусты опрыскиваем ранним утром или в сумерках, чтобы не допустить оптический ожог стеблей. Обработку от вредителей весной можно проводить, когда начинается период вегетации (роста и развития побегов).

Кустарники в большей степени подвержены атакам вредителей, чем деревья. Часто заболевание возникает вследствие дефицита тех или иных питательных компонентов в почве, неправильного ухода, недостаточного или избыточного полива. Например, появление мучнистой росы может быть спровоцировано жесткой обрезкой куста и, как следствие, снижением иммунитета растения.

Фото: shutterstock.com Обработка сада весной

Проводим обработку огородных грядок

Весной до посева семян и высадки рассады нужно качественно подготовить почву:

землю под грядки перекапываем, выбирая из грунта корни сорняков. Перекопка с оборотом пласта способствует уничтожению щелкунов, майских жуков и других вредителей;

вскопанную землю разрыхляем — сначала звездчатым катком, роторным культиватором или ребристой тяпкой, а потом граблями;

размечаем грядки так, чтобы обеспечить в дальнейшем удобную и эффективную обработку огорода не только весной, но и позже — до самого сбора урожая; ширина дорожек между грядками должна быть не менее 70 см.

Фото: shutterstock.com Обработка от вредителей и болезней весной

На картофельных делянках землю между грядками можно посыпать золой и опилками, которые не только улучшают состояние почвы, но и изгоняют колорадских жуков. Кроме того, для борьбы с этими несносными вредителями используют убийственные приманки. По огороду раскладывают пропитанные карбофосом картофельные пластины.

Защитные средства применяют, когда готовят теплицы к высадке рассады. Первым делом промывают прозрачную постройку раствором медного купороса, марганцовки или хозяйственного мыла. Занесенный в теплицу свежий грунт обеззараживают и через две недели добавляют к нему препараты с полезными растениями.

Избавиться от вредителей на огороде помогут птицы, земноводные, полезные насекомые и растения. В частности, серые жабы спасают клубнику от слизней. Вместо химических препаратов можно попробовать развести насекомых-энтомофагов (божьих коровок, подземных жуков под названием «атета кориариа», полезных клещей амблисейусов монтдоренсисов, кузнечиков, жужелиц), которые быстро приструнят долгоносиков и садовых клещей.

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