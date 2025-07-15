Как избавиться от паутины и клещей в малине? Спасаем урожай без химии!

Как избавиться от паутины и клещей в малине? Спасаем урожай без химии!

Как избавиться от паутины и клещей в малине? Спасаем урожай без химии! Заметив паутину в кустах малины, важно действовать быстро – это могут быть как безобидные пауки, так и опасные вредители (паутинный клещ или гусеницы). Рассказываем, как очистить малинник и защитить ягоды.

Определяем врага. Обычные пауки – безвредны, но плотная паутина мешает сбору урожая. Паутинный клещ – оставляет мелкие желтые точки на листьях, опутывает их тонкой паутинкой. Листовертки/гусеницы – скручивают листья в трубочки, оплетая их паутиной. Механическая очистка. Срежьте и сожгите сильно опутанные паутиной листья и побеги. Смойте паутину струей воды из шланга (утром, чтобы малина быстро высохла). Народные средства. Мыльно-зольный раствор: 50 г хозяйственного мыла + 1 стакан золы на 10 л воды, опрыскивайте кусты раз в 5–7 дней. Настой чеснока или луковой шелухи: 200 г измельченного сырья залейте 10 л теплой воды, настаивайте сутки. Отвар полыни (отпугивает вредителей): 1 кг свежей травы прокипятите 15 минут в 5 л воды, разведите 1:10. Биопрепараты (если завелся клещ). Фитоверм, Битоксибациллин – безопасны для урожая, применяйте по инструкции. Профилактика. Регулярно прореживайте малинник – загущение провоцирует вредителей. Мульчируйте почву хвоей или горчичным порошком – запах отпугивает пауков. Привлекайте божьих коровок – они поедают клещей (посадите рядом укроп, календулу).

Важно! Химические инсектициды (Карбофос, Актара) используйте только после сбора ягод. Своевременная обработка спасет малину от паутины и сохранит урожай сладким и чистым!

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