Садовод раскрыл, откуда на даче появляются колорадские жуки

Колорадский жук может появиться на любом участке, не важно — ухоженный он или нет, сообщил в беседе с NEWS.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, эти насекомые умеют летать и в поисках пищи перебраться с соседских грядок. Кроме того, добавил он, вредитель может попасть на дачу вместе с зараженной рассадой.

Колорадский жук умеет летать, и часто в поисках пищи перемещается с грядки соседей. Либо кто-то завозит его на дачу вместе с зараженной рассадой. Главное коварство насекомого в том, что он появляется практических на любых участках — ухоженных и не очень, — объяснил Туманов.

Ранее Туманов сообщил, что в последнее время многие плодовые деревья в России страдают монилиальным ожогом. Это грибковое заболевание, по его словам, распространилось на вишне, сливе, алыче, декоративных миндалях. Чтобы этого не допустить, садовод посоветовал внимательно следить за санитарной обстановкой на участке. Если на деревьях уже есть какие-то поражения, то предпринимать что-то уже поздно, сообщил он.