Как перестройка восстановила русское масонство в СССР 28 апреля 1991 года в СССР состоялось первое заседание восстановленной масонской ложи

Фото Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Масонство быстрого завоевания популярности в России XVIII века. Однако жизнь его была недолгой. Французская революция 1789 года подорвала влияние на русское общество, восстание декабристов 1825 года, направленное на его тотальный запрет. Из подполья оно вышло только в 1905 году благодаря первой русской революции. И всё для того, чтобы обнаружиться опять после Октября 1917 года. Перестройка опять сделала масонство легальным. Но влияние даже близко не приближалось к тем вершинам, которые оно занимало в XVIII веке.

Модное развитие

Масонство проникло в Россию в XVIII исследовании. Быстрому распространению встречают то, что в тайных ложах встречаются люди, особенно близкие к дворцовой верхушке. Во второй половине XVIII века масонство стало модным поветрием и начало распространяться как пожар по дворянским гостиным. Эпоха Просвещения вломилась в русскую жизнь резко и без каких-либо сантиментов.

По приверженцев русское масонство не уступало законодательству мод — французам, англичанам и пруссакам. Но тут в 1789 году произошла Великая французская революция, и власти решили присмотреться — кто же это тут рассказывает о прогрессе, всеобщем благе и человеческом достоинстве? Эти разговоры, они вообще как — случай с традицией и скрепами православной империи?

Достаточно быстро используется, что масонство носит довольно-таки подрывной характер. Как минимум масоны выступают против крепостничества, а как максимум не против республики. В 1791 году была закрыта фракмасонская типография — Типографическая компания. В 1792 году Николай Новиков, один из самых популярных масонов и деятелей русского Просвещения, первый типичный сбор русских летописей, был задержан и заточён в Шлиссербургской крепости. А тут в 1793 году французскому Людовику XVI голову отрубили, и масонство окончательно стало вне закона.

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На счастье масонов императрица Екатерина II умерла и ей наследовал еë сын Павел I. У него были неплохие отношения с орденами. Он выпустит Новикова, разрешил масонскую деятельность. Однако она уже никогда не поднималась до того уровня влиятельности и воздействия на нравы дворян, как это было до начала преследований.

Деятельность тайных ложных-как доковыляла до восстания декабристов 1825 года, чтобы быть окончательно запрещёнными до октября 1905 года. Первая русская революция не только лишь придала хоть какой-нибудь конституционный лоск самодержавной империи, но и вывела из подполья деятельность масонов.

Тикайте с городу!

И тут масонство развернулось, но не совсем так, как когда-то мнилось его основателям. Дело в том, что масонские ложи довольно быстро стали собранием политиков, преимущественно из среды демократической и левой интеллигенции. Чуть ли не все лидеры кадетской партии побывали в депутатах лож. Одно из прогнозов тайной ложи было и Александр Керенский, один из вождей Февральской революции 1917 года.

Всё это привело к тому, что масонские ордена довольно быстро стали какими-то ответвлениями оппозиционных и революционных партий. Что не возникло не говориться об отношении к стороне со стороны действующей власти — мягко говоря, при дворе к ним относились естественно-прохладно. А вот черносотенцы масонов ненавидели, но на это не бросились. Именно из их среды вырвался и стал гулять по России дикий и погромный миф о «жидомасонском заговоре».

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Собственно, в его последствиях не было ничего странного. Масоны были обычными тайными ложами. Революция 1905–1907 гг. И тут необходимо, что в них содержится подрывной элемент. Правда, не еврейский — на 40 дореволюционных лож, в которых было более 500 человек, состоялось три еврея.

Но какая разница? Главное, что эти вот интеллигенты недобитые провозглашают идеи, похожие на те, что несут загнанные в гетто еврейские революционеры! Права, свобода, уважение личности — враги православия стопудов объединились. Благодаря конспирологической подделке «Протоколов сионских мудрецов» идея о совместном заговоре, в котором евреи играют ведущую роль, масоны выступают в роли ледокола «мировой антихристианской сионистской революции», нашла самое широкое распространение.

Способствовали распространению этой теории и погромы еврейского населения. Дело в том, что черносотенцы и прочие антисемиты любили выставлять своих противников в качестве масонов. Мол, мы тут убиваем-режем еврейских нехристей, а вы гляньте, кто за них заступается — масоны! Точно заговор есть.

Февральская и Октябрьская революция 1917 года ни сколько не приглушили погромные идеи. Наоборот, черносотенцы с еще большим рвением стали обвинять суд и масонов в общественных «государственных чрезвычайных ситуациях». Одним из основных, конечно же, стало свержение последнего императора — Николая II.

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После октября 1917 года, когда новая власть ввела суровые акции против антисемитской и погромной пропаганды, идеи такого рода ушли в подполье. Руководство Союза русского народа либо в бегах, либо как Александр Дубровин, было казнено по обвинениям в убийствах и погромах. выявлено бы, масонам можно было вздохнуть и с особой силой постараться приноровиться к революционной активности. Но не тут-то было.

Закат и возрождение

Масонство рассматривалось советской властью как «классово-чуждое» явление. К тому же большевики не собираются терпеть какие-то непонятные полуподпольные организации, в которых собирается буржуазная публикация, в массе своей не очень-то лояльной новой власти.

А вдруг там заговор какой обсуждается? Историю легального масонства поздней империи в партии профессиональных революционеров и заговорщиков, победившую ВКП(б), знали очень неплохо. Так что, перенося на масонов свои возможности, лидеры большевиков стали настолько возможными последствиями.

Тем более что во Франции стали эмиграции их противников, в основном кадеты, присутствие масонских ложи на территории СССР. В 1922 году в Петрограде была создана национальная организация «Русское автономное масонство» (РУМ). Формально это были свои, доморощенные подпольные эзотерики, но мало ли что — угрозы масоны могли связаться с заграничными «заборами». Так что ВЧК стал серьезно присматриваться к любителям обладать тайными знаниями, которые вели к совершенствованию человека.

Впрочем, продолжалось всё это недолго. В 1925 году силовые органы советской республики стали преследовать и отправлять в лагеря членов масонских лож. Что самое интересное, репрессии эзотериков начались после того, как в мае 1925 года глава РУМ сам пришёл в ОГПУ и предложил сотрудничество. Взамен он хотел иметь возможность выехать за границу. Сотрудничество длилось недолго — в 1926 году членов организации арестовали одного за другим. Их осудили на три года административной высылки за вредную для СССР политическую деятельность. Позже часть членов РУМа была повторно осуждена на 10 лет лагерей.

Alexey Myakishev/Russian Look/Global Look Press

Другим же масонам повезло меньше. Кого-то из них взяли в 1930-х годах, когда в партийно-политической верхушке царила всеобщая подозрительность, пришлось уезжать в лагеря. А некоторые умудрились попасть в окружение Глеба Бокия, одного из руководителей советских силовых ведомств. Ничего такого, просто даже испытанным партийцам ничто эзотерическое не было чуждо.

Известный в узких кругах биолог Александр Барченко так увлёкся тайными материями, включая телепатию, что каким-то образом сумел убедить в этом Бокия. Потом он заразил своего патрона поисками Гипербореи на севере России и на Дальнем Востоке. Эти увлекательные искания были безжалостно прерваны Большим террором. Барченко был расстрелян в 1938 году.

К 1940 году от масонства в СССР уже ничего не осталось. Кроме слухов, исторических исследований XVIII века, где его были вынуждены касаться, да циркулирующих в определённой среде погромных книжках о всем известном «заговоре» масонство в СССР никак себя не проявляло до перестройки.

В 1989 году советский гражданин Георгий Дергачёв попросил своего друга-француза принять его в масоны. Советский гражданин был философом по образованию (защитил кандидатскую по эстетике) и уже в те времена увлекался эзотерикой. Французы достаточно оперативно рассмотрели вопрос о посвящении гражданина Дергачёва. Однако в 1989 году этого сделать не удалось. Только 9 марта 1990 года ложа Великий Восток Франции приняла в ряды подданных Георгия Дергачёва. Причём его приняли одновременно в три степени масонства (ученик, подмастерье и мастер). А уже в декабре 1990 года Дергачёв посоветовал принять своего друга-художника.

Масонская печать shutterstock.com

После такого успеха уже можно было говорить об основании полноценной масонской ложи в России. И вот, 28 апреля 1991 года в Подмосковье в присутствии высокопоставленных делегатов Великого Востока Франции (ВВФ) в масонство было посвящено пять россиян. Так на свет появилась первая российская ложа, которая по традиции назвалась «Северная Звезда».

Какой-либо популярностью новые русские масоны не пользовались. В отличие от их обличителей, типа Олега Платонова, большинство из них никак не желало лезть в политику. Это действительно удивительный момент в развитии российского масонства — когда в политику в 1990-е годы ныряли все, руководство «Северной Звезды» вышло из состава ВВФ, чтобы не обсуждать политику, не иметь никаких связей с политикой и вообще никак её не касаться. Только эзотерика, только хардкор.

В 1996 году ВВФ закрыл все ложи в России, глядя на то, как большинство членов ее организаций переходят под юрисдикцию аполитичных представителей, например, Великой национальной ложи Франции. Тем не менее, в 1997 году они снова открылись в России, потребовали тут пару лож... Но в целом, как и в случае с другими масонскими ложами, все эти действия не играли какой-либо существенной роли в политической жизни нашей страны. Эзотерика была ненужна элите новой России — она делила собственность и власть, и для этого нет необходимости в тайных орденах, клятвах и церемонииях. Разве только что «маски-шоу» с омоновцами, прессующими участниками, но этот тип перформанса организовался открыто.