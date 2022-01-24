Кадырова и правозащитников рассудит СПЧ

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя историю с задержанием в Нижнем Новгороде супруги экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, назвал террористами журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и члена президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина. Последний заявил NEWS.ru, что такие заявления от руководителя республики в адрес оппонентов звучат регулярно, поэтому нет смысла куда-то жаловаться. Однако при этом Каляпин сообщил, что сложившаяся ситуация стала предметом беспокойства членов СПЧ, которые намерены подготовить в ближайшее время обращения. Глава совета Валерий Фадеев призвал стороны «оставаться в правовом поле» и потребовал доказательств озвученных Кадыровым обвинений в адрес правозащитника и члена СПЧ.

«Доказательная база есть»

В своём Telegram-канале 24 января Рамзан Кадыров обрушился с критикой на руководителя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина и журналистку Елену Милашину, которые неоднократно заявляли о нарушениях прав человека в Чечне. Он назвал их пособниками террористов, которые, по его словам, «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашёптывая на ухо своим персонажам тексты и поведение».

Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах, — предложил Кадыров.

Так он прокомментировал задержание супруги экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде. Силовики увезли страдающую диабетом женщину в Чечню, где водворили в спецприёмник по подозрению в правонарушении — нападении и оскорблении сотрудника полиции. По официальной версии, интерес к женщине силовые ведомства проявили как к свидетелю по уголовному делу о мошенничестве. Какое именно дело имелось в виду, не раскрывалось.

Рамзан Кадыров Ministry of Culture Russia/Global Look Press

В беседе с NEWS.ru Игорь Каляпин заявил, что в связи с ситуацией вокруг семьи Янгулбаевых Совет по правам человека готовит обращение. Также правозащитник напомнил, что после задержания Заремы Мусаевой он заявлял, что её увезли в Чечню не для допроса, а «фактически в качестве заложницы, чтобы таким образом наказать и оказывать давление на её младшего сына, который живёт за границей и, по мнению чеченских силовиков, пишет безобразные тексты в безобразном Telegram-канале, а тексты там действительно безобразные». После того как Каляпин озвучил своё мнение, глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что такое предположение имеет право на существование, но не доказано.

После [задержания Мусаевой] дважды выступил Рамзан Кадыров и всем всё объяснил. Стало понятно, что ни о каком мошенничестве дело не идёт, а речь идёт о том, что если он не может дотянуться до какого-то конкретного виновника, то начинает репрессировать родственников. Виноваты они или не виноваты, согласны они со своим балбесом-сыном или не согласны — ему не важно. Это принцип коллективной ответственности, который считается [допустимым] по неким традициям, но нет таких традиций и не было никогда. Игорь Каляпин правозащитник, член СПЧ правозащитник, член СПЧ

После того как Зарему Мусаеву арестовали в Чечне, «ситуация, к сожалению, развивается так, как предсказывали», отметил Каляпин. И теперь, как предполагает член СПЧ, «у Фадеева будет другая позиция».

Также член президентского совета сообщил, что несколько его коллег из СПЧ (их имена Каляпин раскрывать не стал. — NEWS.ru) «собираются инициировать обращение». Его содержание и адресат будут известны после того, как в Грозном состоится допрос Заремы Мусаевой, а также после её встречи с адвокатом и прояснения обстоятельств дела, из-за которого её увезли из Нижнего Новгорода.

Формально у них (чеченских силовиков. — NEWS.ru) все документы были оформлены правильно. Надо дождаться допроса Мусаевой в качестве свидетеля по некоему уголовному делу, — резюмировал Каляпин.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава СПЧ Валерий Фадеев, комментируя высказывания Рамзана Кадырова в адрес Игоря Каляпина и Елены Милашиной, призвал предоставить доказательную базу. Он обратил внимание, что Каляпин попал в совет благодаря президенту Владимиру Путину, что говорит об определённом уровне доверия.

Мне известно о непростых отношениях между Игорем Александровичем и Рамзаном Ахматовичем, но я хотел бы обратить внимание на то, что Игорь Каляпин является членом президентского совета, консультативного органа при главе государства. На эту должность он был назначен указом президента Российской Федерации, а как известно, такие назначения в обязательном порядке сопровождаются соответствующими проверками. В любом случае нужно всегда оставаться в правовом поле и, предъявляя столь серьёзные обвинения, о которых говорил глава Чечни в своём Telegram-канале, иметь такую же серьёзную доказательную базу. Валерий Фадеев председатель СПЧ председатель СПЧ

Об отношении к обвинениям со стороны Елены Милашиной неизвестно. Она не ответила на телефонные звонки корреспондента NEWS.ru.

«Либо в тюрьме, либо под землёй»

Зарему Мусаеву задержали 20 января в Нижнем Новгороде, после чего увезли в Чечню на допрос по уголовному делу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления о «похищении» женщины «фантастической историей». После этого экс-судья ВС Чечни Сайди Янгулбаев заявил, что история с похищением его жены является правдой.

Правозащитники предполагают, что действия силовиков связаны с преследованием в республике блогеров, которых власти считают причастными к оппозиционному Telegram-каналу «1ADAT». В их числе сыновья Заремы Мусаевой и её супруга Сайди Янгулбаева — Абубакар и Ибрагим. Первого в конце 2021 года задерживали и допрашивали в Пятигорске по делу об оправдании терроризма, второй жаловался в ЕСПЧ на избиение и пытки в полиции Грозного, куда он был доставлен за высказывания в Интернете. Также он утверждал, что в 2015 году чеченские силовики похитили его, отца и брата и отвезли в резиденцию Кадырова, где якобы подвергали пыткам. Полтора года Ибрагим Янгулбаев пробыл в грозненском СИЗО по делу об экстремизме. Сейчас братья Янгулбаевы находятся в Вильнюсе. Накануне Россию покинули Сайди Янгулбаев и его дочь Алия.

Сайди Янгулбаев с дочерью Алиёй Янгулбаевой покинули Россию protiv_pytok/vk.com

Рамзан Кадыров заявил, что задержавшие Мусаеву полицейские действовали в рамках закона РФ. Это было сделано после того, как Янгулбаевым трижды отправляли повестку. Также он подчеркнул, что семью экс-судьи «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй», позднее он заявил, что «от слов не отказывается и слов на ветер не бросает».

Куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем всё, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены. И не надо в этих словах искать тайного смысла. Повторяю для слабослышащих: всё будет согласно закону, — заявил Рамзан Кадыров.

Сайди Янгулбаев, по словам главы Чечни, является «настоящим воплощением предательства». Будучи судьёй, он «не смог воспитать интеллигентных детей», а «вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи», считает Рамзан Кадыров.