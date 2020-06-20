Кадыров заявил, что сдал тест на антитела вместе с переболевшими COVID-19

https://static.news.ru/photo/0dfb126a-b34e-11ea-b3a6-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сдал тест на антитела. По его словам, их в его организме не нашли, а, значит, коронавирусом он не заражался.

Руководитель северокавказской республики на своей странице во «ВКонтакте» отметил , что тесты вместе с ним сдавали члены республиканской команды КВН, с которыми он встречался 20 июня, сотрудники его пресс-службы и управления делами главы.

Тестирование показало, что 80% из числа сдавших анализы, уже переболели коронавирусом. Ну а что касается результатов команды КВН, то симптомы болезни коснулись четырёх участников из пяти проверенных, — рассказал Кадыров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни. Политик признался, что с начала пандемии дважды делал компьютерную томографию, а также регулярно сдаёт анализы на коронавирус. Он подчеркнул, что должен следить за своим здоровьем как гражданин и как мусульманин.