Кадыров заявил, что сдал тест на антитела вместе с переболевшими COVID-19

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сдал тест на антитела. По его словам, их в его организме не нашли, а, значит, коронавирусом он не заражался.
Руководитель северокавказской республики на своей странице во «ВКонтакте»
Тестирование показало, что 80% из числа сдавших анализы, уже переболели коронавирусом. Ну а что касается результатов команды КВН, то симптомы болезни коснулись четырёх участников из пяти проверенных, — рассказал Кадыров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни. Политик признался, что с начала пандемии дважды делал компьютерную томографию, а также регулярно сдаёт анализы на коронавирус. Он подчеркнул, что должен следить за своим здоровьем как гражданин и как мусульманин.
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