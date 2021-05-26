Кадыров призвал лечить отказавшихся от вакцины последними

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Глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании местного оперштаба предложил провести кампанию по разъяснению населению пользы вакцинации от коронавируса. Тех, кто после этого откажется прививаться, он призвал лечить последними, передаёт РИА Новости.

По его словам, в каждом районе республики нужно создать комиссии, в которых будут врачи, участковые и имамы.

Если и тогда он (пациент. — NEWS.ru) не согласен, то последним получит лечение. Пусть почувствует, что значит нехватка кислорода, — подчеркнул глава региона.

Такое заявление он сделал после рассказа министра здравоохранения региона Эльхана Сулейманова о пилотном проекте создания таких бригад в двух сёлах Ачхой-Мартановского района. По его словам, на этой территории после разъяснения привились 51% из 545 жителей.

Когда житель имеет возможность получить любое разъяснение с медицинской, религиозной точки зрения — это убеждает лучше, чем все наши попытки довести информацию, — рассказал чиновник.

Кадыров отметил, что кампания по вакцинации в России проходит очень пассивно: Северо-Кавказский федеральный округ на последнем месте в России по темпам получения прививок. Он рассказал, что «горе-эксперты» распространяют в соцсетях теории заговора о вакцинах, а большинство граждан идёт у них на поводу.

Глава региона напомнил, что прививаться советуют учёные с мировым именем. Он привёл в пример другие страны, где, в отличие от России, не думают, прививаться или нет, а ставят вакцину, чтобы снизить смертность и обезопасить себя.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что вводить в России обязательную вакцинацию нельзя. По его словам, широкая вакцинация — самый правильный и цивилизованный способ сформировать общий иммунитет. Однако люди сами должны осознать это, поскольку без прививки они могут столкнуться с очень серьёзной и даже смертельной опасностью.

Ранее правительcтво Якутии на своём сайте сообщило, что намерено штрафовать работодателей на 200 тысяч рублей, если те не обеспечат вакцинацию от COVID-19 своих cотрудников. Работники, отказавшиеся вакцинироваться, будут отстранены от работы. Власти объяснили, что решение оcновано на нормативных актах федерального и местного уровней.

Сейчас это cообщение удалено как с сайта администрации, так и из социальных сетей.