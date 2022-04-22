Кадыров призвал Белый дом заботиться о здоровье Байдена

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Белый дом позаботиться о президенте Америки, а не сидеть сложа руки и «безразлично наблюдать за синдромами деменции у главы государства». «С такими друзьями и подчиненными Джо Байдену и врагов желать не надо», написал политик в своём Telegram-канале.

Если называетесь сотрудниками администрации, то вы должны помогать ему, а не сидеть сложа руки и безразлично наблюдать за синдромами деменции у главы государства. Хотя у меня уже складывается ощущение, что аппарат Белого дома специально выставляет президента в таком нелицеприятном свете, — заявил Кадыров.

Глава Чечни так отреагировал на то, как Байден недавно здоровался с воздухом. Он предложил Белому дому поставить около трибуны, с которой выступает президент, «человекоподобного робота-киборга или обученную обезьяну», чтобы «зрители подумали, что именно так и было задумано».

У Кадырова складывается ощущение, что Белый дом специально выставляет Байдена в нелицеприятном свете. По его мнению, появление американского лидера в непристойном виде происходит слишком часто.