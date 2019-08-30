https://static.news.ru/photo/efba27e8-cba2-11e9-86e6-fa163e074e61_660.jpgФото: Viktor Chernov/Russian Look
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал поздравление с наступлением Нового года по Хиджре.
Исламский мир вступил в 1441 год со дня великого переселения Посланника Аллаха Мухаммада из Благословенной Мекки в Лучезарную Медину. С появлением в пятницу вечером молодой луны начался первый месяц Нового года — Мухаррам! Я искренне поздравляю мусульман Чечни, России и всего мира с Новым годом по Хиджре, желаю милости Аллаха, установления мира, стабильности, благополучия, достижения согласия между всеми мусульманами нашей планеты, мирного сосуществования со всеми народами, независимо от вероисповедания, нации, языка, места проживания! — написал Кадыров в своём блоге в Telegram.
Как писал News.ru ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к жителям республики с просьбой построить небольшую мечеть после его кончины, которая будет носить его имя.