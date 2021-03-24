Кадыров обвинил рассказавшего о расправах в Чечне силовика во лжи

https://static.news.ru/photo/4d9e18f0-8caf-11eb-bd6d-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал публикацию «Новой газеты» о расправах в регионе. Он заявил, что бывший сотрудник полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Сулейман Гезмахмаев, который рассказал о преступлениях, выдумал эту историю.

Он назвал Гезмахмаева наркоманом, «о котором даже стыдно говорить, что он служил в полку».

Сбежал сначала в Германию, и чтобы получить убежище, придумал истории о своих приключениях, но там не хватило его «показаний». Затем приехал в Питер, там он знал всех наркоманов, влез в долги, на нём и так были огромные суммы невыплаченных кредитов, — сказал Кадыров на совещании в МВД по Чечне.

По его словам, мужчину «нашли» в Петербурге, после чего он «придумал сказки», передаёт ТАСС.

Этого задушили, того забрали, повесили, расстреляли. И везде он. <...> Как он успевал бывать всюду? Что, кроме него никого не было в Чечне, когда все это происходило? — добавил он.

Ранее в «Новой газете» написали о расправах, совершённых силовиками из Чечни. Главный герой расследования — бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев. Он рассказал журналистам об убийствах как минимум 13 граждан.

Общественная палата Чечни, как писал NEWS.ru, назвала статью «Новой газеты» о казнях в регионе клеветой. Общественники обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой «защитить сотрудников органов правопорядка» и «обеспечить законность». Также наказать издание призвали и бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. «Нас уже принуждают к тому, чтобы один из нас взял на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбление всего личного состава», — сказал один из бойцов в официальном заявлении. В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека назвали такие высказывания актом запугивания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен запрашивать проведение проверки после появления публикации, писал NEWS.ru.