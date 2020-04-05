Общество

Кадыров хочет поощрить полицейского, избившего мужчину без маски

15:04, 06 апреля 2020 10
Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Pravda Komsomolskaya /Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент с избиением жителя города Аргун полицейским за нарушение режима самоизоляции. Он заявил, что поощрит силовика.

Политик отметил, что сначала был недоволен действиями сотрудника правоохранительных органов, передаёт «Грозный ТВ» в Instagram.

Я изначально был недоволен тем, что сотрудник [полиции] ударил этого безумца, но я, наверное, поощрю его. Потому что его (нарушителя. — NEWS.ru) первый раз предупредили, второй раз предупредили, а третий раз... Нам что, жить не хочется? — сказал региональный лидер.

При этом он ответил, что мужчина ничего не нарушил.

Мне лучше одного ударить, чем тысячу человек похоронить, — заключил Кадыров.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÐ»Ð°Ð²Ð° Ð§ÐµÑÐµÐ½ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð ÐµÑÐ¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð Ð°Ð¼Ð·Ð°Ð½ ÐÐ°Ð´ÑÑÐ¾Ð² Ð¿ÑÐ¾ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÐ½ÑÐ¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð» Ð¸Ð½ÑÐ¸Ð´ÐµÐ½Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð¸Ð·Ð¾ÑÐµÐ´ÑÐ¸Ð¹ Ð² Ð³Ð¾ÑÐ¾Ð´Ðµ ÐÑÐ³ÑÐ½ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ ÑÐ¾ÑÑÑÐ´Ð½Ð¸ÐºÐ°Ð¼Ð¸ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð¾Ð¾ÑÑÐ°Ð½Ð¸ÑÐµÐ»ÑÐ½ÑÑ Ð¾ÑÐ³Ð°Ð½Ð¾Ð² Ð¸ Ð¼ÐµÑÑÐ½ÑÐ¼ Ð¶Ð¸ÑÐµÐ»ÐµÐ¼ Ð½Ð°ÑÑÑÐ¸Ð²ÑÐ¸Ð¼ Ð½ÐµÐ¾Ð´Ð½Ð¾ÐºÑÐ°ÑÐ½Ð¾ ÑÐµÐ¶Ð¸Ð¼ ÑÐ°Ð¼Ð¾Ð¸Ð·Ð¾Ð»ÑÑÐ¸Ð¸. #Ð§ÐÐ¢Ð Ð#ÐÑÐ¾Ð·Ð½ÑÐ¹#ÐÑÐ³ÑÐ½#ÐÐ°Ð´ÑÑÐ¾Ð²

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Ð¢ÐµÐ»ÐµÑÐ°Ð´Ð¸Ð¾ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ Â«ÐÑÐ¾Ð·Ð½ÑÐ¹Â» (@groznytv)

Как писал NEWS.ru, в Чечне принято решение запретить с 20:00 до 08:00 движение транспорта и пешеходов во всех населённых пунктах. Запрет выходить по ночам глава Чечни Рамзан Кадыров назвал необходимым для того, чтобы спокойно проводить дезинфекцию.

Въезд и выезд наземным и воздушным транспортом полностью остановлен в Чечне с 5 апреля. Допускаются только продовольственные и медицинские перевозки.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях