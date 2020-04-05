Кадыров хочет поощрить полицейского, избившего мужчину без маски

https://static.news.ru/photo/a19174ca-7801-11ea-bf91-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Pravda Komsomolskaya /Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент с избиением жителя города Аргун полицейским за нарушение режима самоизоляции. Он заявил, что поощрит силовика.

Политик отметил, что сначала был недоволен действиями сотрудника правоохранительных органов, передаёт «Грозный ТВ» в Instagram.

Я изначально был недоволен тем, что сотрудник [полиции] ударил этого безумца, но я, наверное, поощрю его. Потому что его (нарушителя. — NEWS.ru) первый раз предупредили, второй раз предупредили, а третий раз... Нам что, жить не хочется? — сказал региональный лидер.

При этом он ответил, что мужчина ничего не нарушил.

Мне лучше одного ударить, чем тысячу человек похоронить, — заключил Кадыров.

Как писал NEWS.ru, в Чечне принято решение запретить с 20:00 до 08:00 движение транспорта и пешеходов во всех населённых пунктах. Запрет выходить по ночам глава Чечни Рамзан Кадыров назвал необходимым для того, чтобы спокойно проводить дезинфекцию.

Въезд и выезд наземным и воздушным транспортом полностью остановлен в Чечне с 5 апреля. Допускаются только продовольственные и медицинские перевозки.