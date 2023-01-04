Кадыров: Хасбулатов был одним из самых ярких в России чеченцев

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал бывшего руководителя Верховного Совета РСФСР и РФ Руслана Хасбулатова одним из самых ярких и известных в России и за её пределами чеченцев. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что его кончина — невосполнимая утрата для всего чеченского народа.

Благодаря блестящему образованию и ярким личностным качествам Руслан Имранович сумел достичь многого. Он являлся 1-м заместителем Председателя Верховного Совета РСФСР, а затем и возглавил Верховный Совет РФ. Это было время тяжелых кризисных лет для страны. Но даже после завершения политической карьеры Руслан Имранович продолжал оставаться полезным обществу, занимаясь преподавательской деятельностью, передавая свой огромный опыт и знания молодому поколению, — написал Кадыров.

Ранее стало известно, что последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят в родовом селе Толстой-юрт в Чечне. Его тело доставят туда 4 января.

Руслан Хасбулатов умер вечером 3 января на своей даче в Московской области. Ему было 80 лет. Смерть политика подтвердили родственники и правозащитник Александр Черкасов. В июне 2022 года Хасбулатов давал большое интервью NEWS.ru. В нем он признал, что парламентаризм на постсоветском пространстве проиграл авторитаризму. По словам политика, страны СНГ встали на путь авторитаризма после путча Ельцина в 1993 году.