Общество

Кабмин выделил 352 миллиона рублей на жильё ветеранам

09:43, 05 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ выделило из резервного фонда более 352 миллионов рублей на покупку жилья ветеранам Великой Отечественной войны.

Документ опубликован на сайте правительства РФ в воскресенье, 5 апреля.

Выделить Минстрою России <...> бюджетные ассигнования <...> на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах», — говорится в тексте.

Отмечается, что деньги направлены на обеспечение жильём 221 гражданина.

Как ранее писал NEWS.ru, с инициативой выделить средства выступил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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