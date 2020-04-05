Кабмин выделил 352 миллиона рублей на жильё ветеранам

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Глава РФ Владимир Путин направил поздравление геологам и ветеранам отрасли. Их профессиональный праздник в России отмечается в первое воскресенье апреля.

Президент выразил уверенность в том, что бережное отношение к трудовым традициям предшественников вкупе с внедрением современных энергосберегающих и экологических технологий позволят российским геологам решать поставленные задачи. Этот замечательный праздник отмечают...