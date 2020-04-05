Кабмин выделил 352 миллиона рублей на жильё ветеранам

Правительство РФ выделило из резервного фонда более 352 миллионов рублей на покупку жилья ветеранам Великой Отечественной войны.
Документ опубликован на сайте правительства РФ в воскресенье, 5 апреля.
Выделить Минстрою России <...> бюджетные ассигнования <...> на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах», — говорится в тексте.
Отмечается, что деньги направлены на обеспечение жильём 221 гражданина.
Как ранее писал NEWS.ru, с инициативой выделить средства выступил вице-премьер Марат Хуснуллин.
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