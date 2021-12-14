Кабмин выделил средства на повышение зарплат бюджетникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 12 млрд рублей из резервного фонда на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Документ был подписан в рамках указа президента страны Владимира Путина. В частности, речь идёт о врачах, преподавателях вузов и тех, кто занят в области науки и культуры, сообщает пресс-служба правительства.

Более 12,2 миллиарда рублей будет направлено из резервного фонда на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, — говорится в сообщении.

Из этих средств более 2,9 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд — научных. Более 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и свыше 1,3 млрд — учреждения культуры.

Распоряжение было подписано в рамках указа Путина «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Согласно указу, зарплаты бюджетников должны составлять 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников — до 200% средней зарплаты по региону.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Минтруд подготовил предложения по регулированию зарплат шахтёров. Он пояснил, что речь идёт, в частности, о доведении минимальной окладной ставки в угольной промышленности до МРОТ.