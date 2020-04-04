Кабмин утвердил требования к порядку назначения выплат на детей

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в котором утверждаются основные требования к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.

Утверждены основные требования к порядку назначения и осуществления такой выплаты, примерный перечень документов (сведений), необходимых для её назначения, и типовая форма заявления, — говорится в справке к правительственному постановлению.

Отмечается, что за получением этой услуги граждане могут обратиться в уполномоченные органы как лично, так и через МФЦ и портал госуслуг. Размер ежемесячной выплаты составит 50% от величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе за второй квартал предшествующего года. Выплата положена семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин поручил правительству с 1 июня текущего года обеспечить выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Также глава государства распорядился: с 1 апреля за счёт средств федерального бюджета необходимо предоставить выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере пяти тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно.