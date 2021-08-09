Кабмин разрешил въезд в Россию гражданам Бахрейна, Доминиканы и Молдавии

Правительство России разрешило въезд в страну через аэропорты гражданам Бахрейна, Доминиканской Республики и Молдавии. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Приложение N1 к указанному распоряжению дополнить позициями следующего содержания: «Бахрейн; Доминиканская Республика; Молдова», — говорится в документе.

Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с курортами Египта — Хyргадой и Шарм-эш-Шейхом, а также с Доминиканской Республикой, Молдавией, Бaхрейном. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с корoнавирусом.

В настоящее время Россия возобновила полёты в 50 стран.

Ранее сообщалось, что девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски для полётов на египетские курорты, размещённые на побережье Красного моря. Разрешение летать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх запросили «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь», Smartavia, Azur air, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Роял Флайт». «Аэрофлот» также выразил желание летать в Марса-Алам, курорт, находящийся в 280 км от Хургады.