Кабмин разработает меры поддержки доставки рыбы с Дальнего Востока

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Мировой судья в Перовском районе Инна Шилободина удалила юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями «иноагентом») Любовь Соболь с заседания по делу о проникновении в квартиру тёщи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который фигурировал в расследовании оппозиционера Алексея Навального. Причиной стало желание оппозиционерки фиксировать происходящее на видеокамеру.

После начала заседания Соболь установила на штатив камеру, однако судья потребовала убрать устройство, аргументируя это нарушением семейной тайны потерпевших, передаёт РИА Новости. В ответ оппозиционерка просила пустить в зал журналистов...