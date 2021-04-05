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Кабмин разработает меры поддержки доставки рыбы с Дальнего Востока

15:17, 05 апреля 2021 10
Фото: Игорь Буймистров/ТАСС

На Дальнем Востоке необходимо увеличить объёмы и степень переработки уловов водных биологических ресурсов. Соответствующее поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин, добавив, что необходимо принять меры поддержки доставки рыбы из Дальневосточного региона.

Правительству Российской Федерации <...> представить предложения по вопросам <...> разработки с учётом ранее данных поручений дополнительных мер поддержки доставки рыбной продукции с территории Дальневосточного федерального округа в европейскую часть Российской Федерации в целях снижения её стоимости для конечных потребителей, — говорится в перечне поручений, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначен глава правительства Михаил Мишустин. Он должен представить доклад о проделанной работе до 15 мая 2021 года.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин также поручил правительству сократить разрыв между ценами на Дальнем Востоке и среднероссийским уровнем. Для этого следует проанализировать цены на продукты в регионе и принять соответствующие меры.

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