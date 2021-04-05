Кабмин разработает меры поддержки доставки рыбы с Дальнего Востока

https://static.news.ru/photo/e11fca2e-960a-11eb-befa-96000091f725_660.jpgФото: Игорь Буймистров/ТАСС
На Дальнем Востоке необходимо увеличить объёмы и степень переработки уловов водных биологических ресурсов. Соответствующее поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин, добавив, что необходимо принять меры поддержки доставки рыбы из Дальневосточного региона.
Правительству Российской Федерации <...> представить предложения по вопросам <...> разработки с учётом ранее данных поручений дополнительных мер поддержки доставки рыбной продукции с территории Дальневосточного федерального округа в европейскую часть Российской Федерации в целях снижения её стоимости для конечных потребителей, — говорится в перечне поручений, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Ответственным за выполнение поручения назначен глава правительства Михаил Мишустин. Он должен представить доклад о проделанной работе до 15 мая 2021 года.
Как ранее писал NEWS.ru, Путин также поручил правительству сократить разрыв между ценами на Дальнем Востоке и среднероссийским уровнем. Для этого следует проанализировать цены на продукты в регионе и принять соответствующие меры.