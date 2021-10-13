Кабмин внёс в ГД проект поправок в статью УК о повторных побоях

Правительство внесло в Госдуму проект поправок в статью о повторных побоях в УК РФ для защиты жертв домашнего насилия. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

Кабмин предложил дополнить статью Уголовного кодекса частью, предусматривающей ответственность лица, имеющего судимость за преступление, совершённое с применением насилия, за побои, причинившие физическую боль, но без последствий для здоровья.

В качестве наказания предлагается ввести обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на тот же срок, либо арест на срок до шести месяцев.

Инициатива внесена в рамках исполнения постановления Конституционного суда с целью исправить юридический парадокс. 9 апреля 2021 года КС выпустил постановление, в котором статья УК о побоях, совершённых административно наказанным лицом (ст. 116.1 УК), была признана неконституционной, поскольку получалось, что человек, трижды избивший свою жертву без последствий для здоровья, в третий раз может отделаться штрафом по административной статье. При этом за второе избиение он был подвергнут наказанию по уголовной статье 116.1. Теперь по решению КС, правонарушитель должен нести уголовную ответственность за все свои действия.

Ранее журналистка Оксана Пушкина рассказала, что в России нет объективной статистики жертв семейного насилия. Наша страна никогда не участвовала в международных исследованиях, посвящённых женской смертности в результате семейно-бытовых конфликтов.