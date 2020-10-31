Кабмин поручил добиться от населения платы долгов за электричество

https://static.news.ru/photo/3e2c79ae-1be2-11eb-b5a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России поручило органам исполнительной власти субъектов принять меры, чтобы сократить задолженность населения за потреблённые энергоресурсы, говорится в сообщении кабмина.

В сообщении на сайте кабинета министров указано, что региональные власти должны принять меры к недопущению роста просрочки по долгам населения за электроэнергию.

Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с органами местного самоуправления принять меры по сокращению задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы, — говорится в сообщении.

Органы исполнительной власти и региональные органы должны представить отчёт о результатах этой работы в Минстрой и Минэнерго в срок до 30 апреля 2021 года.

Между тем, глава Минэнерго Александр Новак ранее рассказал об объёме долгов населения за электричество и тепло. По его словам, с начала 2020 года долги выросли на 44,5 млрд рублей или на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее эксперты рассказали NEWS.ru, что семьям с доходами, не превышающими прожиточный минимум, государство может полностью компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги.

30 октября президент России Владимир Путин подписал поправки в Жилищный кодекс о необходимости повторного расчёта стоимости жилищно-коммунальных услуг в случае их некачественного оказания.