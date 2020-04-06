Кабмин отменил пошлины на ввоз тестов на COVID-19

Перечень медицинских изделий, которые могут ввозиться в Россию без взимания таможенных пошлин, расширен правительством России.
Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, от пошлин освобождены тесты на коронавирус, лекарства, применяемые в борьбе с инфекцией, а также аппараты искусственной вентиляции лёгких.
Документ
Ранее NEWS.ru писал, что россияне смогут сдать тест на коронавирус не выходя из дома. Стоимость услуги составит 1250 рублей. Кроме того, гражданам нужно будет оплатить выезд медперсонала.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 6,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 406 человек, умерли — 45.
В мире насчитывается 1,2 млн инфицированных. Скончались около 66,5 тысячи человек, выздоровели примерно 263 тысячи.
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