Кабмин отменил пошлины на ввоз тестов на COVID-19

https://static.news.ru/photo/82325ca6-780c-11ea-ae6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Перечень медицинских изделий, которые могут ввозиться в Россию без взимания таможенных пошлин, расширен правительством России.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, от пошлин освобождены тесты на коронавирус, лекарства, применяемые в борьбе с инфекцией, а также аппараты искусственной вентиляции лёгких.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В тексте сказано, что постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 16 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне смогут сдать тест на коронавирус не выходя из дома. Стоимость услуги составит 1250 рублей. Кроме того, гражданам нужно будет оплатить выезд медперсонала.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 6,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 406 человек, умерли — 45.

В мире насчитывается 1,2 млн инфицированных. Скончались около 66,5 тысячи человек, выздоровели примерно 263 тысячи.