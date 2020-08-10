Кабмин на неделю запустит программу кешбэка за покупку туров по РФ

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В целях стимулирования внутреннего туризма власти запустят программу частичной компенсации расходов при покупке туров по России. Она стартует в ночь с 20 на 21 августа, в 00:00 по московскому времени. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Программа рассчитана как на туристов, которые пользуются услугами туроператоров, так и на тех, кто любит путешествовать самостоятельно. Предполагается, что её участниками станут около трёх миллионов человек.

Согласно условиям, купившим путёвки будут возвращены до 20% их стоимости. Суммы компенсаций составят от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку нужно будет совершить до конца 2020 года.

Для участия в программе необходимо зайти на портал мирпутешествий.рф, выбрать тур или проживание в отеле сроком от четырёх ночей и стоимостью от 25 тысяч рублей и оплатить поездку картой национальной платёжной системы «Мир».

Программа продлится ровно неделю и завершится в полночь 28 августа. Чернышенко отметил, что к ней подключены свыше 700 отечественных туроператоров и более трёх тысяч гостиниц. По его словам, это позволяет выбрать тур на любой вкус, сообщается на сайте кабмина.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Крыма ожидают, что в августе курорты полуострова посетят свыше 1,8 млн отдыхающих. С момента открытия в России внутреннего туризма в Крыму уже отдохнули около полутора миллионов человек.