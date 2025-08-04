Кабачковый рулет с томатами и сыром! Идеальный рецепт для лета!

Кабачковый рулет от шефа — просто, красиво, вкусно! Когда кабачки уже надоели в привычном виде, а урожай продолжает радовать, этот рецепт станет настоящим спасением! Шеф-повар раскрыл секрет идеального кабачкового рулета — нежного внутри, с хрустящей корочкой снаружи и потрясающим ароматом специй. Это блюдо выглядит по-ресторанному эффектно, но готовится настолько просто, что справится даже начинающий кулинар. Идеальный вариант для ужина, праздничного стола или пикника!

Готовим вместе:

Сначала подготовим основу: 1 крупный кабачок (около 500 г) натираем на крупной терке, слегка солим и оставляем на 10 минут, затем отжимаем лишнюю жидкость. В глубокой миске смешиваем кабачки с 3 яйцами, 250 г муки, мелко нарезанной зеленью (укроп, петрушка), 1 измельченным зубчиком чеснока. Добавляем по вкусу соль, 1 ч. л. карри, щепотку черного перца и молотого чили — тесто должно получиться как на оладьи.

Разогреваем сковороду с 1 ст. л. масла, выливаем половину теста тонким слоем (около 5 мм), обжариваем с двух сторон до золотистого цвета под крышкой на среднем огне — примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. То же повторяем со второй половиной теста — у нас получатся две тонкие кабачковые лепешки.

Для начинки 13 помидоров черри разрезаем пополам, 0,5 стакана пармезана натираем на мелкой терке. Готовим соус: 250 г сметаны смешиваем с 1 измельченным зубчиком чеснока, щепоткой паприки, солью и мелко нарезанной кинзой.

Собираем рулет: на каждую лепешку намазываем сметанный соус, выкладываем помидоры черри срезом вниз, посыпаем пармезаном. Аккуратно сворачиваем в плотный рулет, помогая себе кулинарной лопаткой. Если нужно, закрепляем зубочистками.

Перед подачей можно немного подрумянить рулеты на сковороде или в духовке при 180 °C 5–7 минут. Нарезаем порционными кусочками под углом — так будет видна красивая спираль начинки. Подаем теплым с оставшимся соусом.

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