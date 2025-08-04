Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 15:00

Кабачковый рулет с томатами и сыром! Идеальный рецепт для лета!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковый рулет от шефа — просто, красиво, вкусно! Когда кабачки уже надоели в привычном виде, а урожай продолжает радовать, этот рецепт станет настоящим спасением! Шеф-повар раскрыл секрет идеального кабачкового рулета — нежного внутри, с хрустящей корочкой снаружи и потрясающим ароматом специй. Это блюдо выглядит по-ресторанному эффектно, но готовится настолько просто, что справится даже начинающий кулинар. Идеальный вариант для ужина, праздничного стола или пикника!

Готовим вместе:

Сначала подготовим основу: 1 крупный кабачок (около 500 г) натираем на крупной терке, слегка солим и оставляем на 10 минут, затем отжимаем лишнюю жидкость. В глубокой миске смешиваем кабачки с 3 яйцами, 250 г муки, мелко нарезанной зеленью (укроп, петрушка), 1 измельченным зубчиком чеснока. Добавляем по вкусу соль, 1 ч. л. карри, щепотку черного перца и молотого чили — тесто должно получиться как на оладьи.

Разогреваем сковороду с 1 ст. л. масла, выливаем половину теста тонким слоем (около 5 мм), обжариваем с двух сторон до золотистого цвета под крышкой на среднем огне — примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. То же повторяем со второй половиной теста — у нас получатся две тонкие кабачковые лепешки.

Для начинки 13 помидоров черри разрезаем пополам, 0,5 стакана пармезана натираем на мелкой терке. Готовим соус: 250 г сметаны смешиваем с 1 измельченным зубчиком чеснока, щепоткой паприки, солью и мелко нарезанной кинзой.

Собираем рулет: на каждую лепешку намазываем сметанный соус, выкладываем помидоры черри срезом вниз, посыпаем пармезаном. Аккуратно сворачиваем в плотный рулет, помогая себе кулинарной лопаткой. Если нужно, закрепляем зубочистками.

Перед подачей можно немного подрумянить рулеты на сковороде или в духовке при 180 °C 5–7 минут. Нарезаем порционными кусочками под углом — так будет видна красивая спираль начинки. Подаем теплым с оставшимся соусом.

Ранее сообщалось про два лучших рецепта маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

рулеты
кабачки
кулинария
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Мусорный бизнес наворовал 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.