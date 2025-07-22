Кабачки и яйцо — странно, но вкусно. Запеките это в духовке

Кабачки и яйцо — странно, но вкусно. Запеките это в духовке

Кабачки с яйцом в духовке — идеальное блюдо, чтобы вкусно использовать большие перезревшие кабачки. У них нейтральный вкус, и всё решает сыр: чем он ароматнее, тем ярче получится запеканка. Это отличный вариант для легкого ужина или гарнира, который удивит вас простотой и нежной текстурой.

Если хотите попробовать необычный, но понятный по вкусу овощной рецепт — готовьте именно так. Он точно понравится всей семье.

Почему стоит попробовать?

Кабачки с яйцом в духовке — один из самых экономных и простых вариантов запеканок, который при этом выглядит аппетитно и всегда получается. Благодаря сливочной заливке, сырной корочке и свежей зелени блюдо выходит ароматным и насыщенным, хотя в нём минимум калорий.

Ингредиенты (на 3 порции)

Кабачок — 1,2 кг

Яйца — 3 шт.

Сливки 10% — 150 г

Сыр твёрдый — 80 г

Чеснок — 1 зубчик

Петрушка — несколько веточек

Масло растительное — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Смесь перцев — щепотка

Как приготовить кабачки с яйцом в духовке

1. Подготовьте кабачки

Если они молодые — достаточно вымыть и нарезать кубиками. Если кабачки крупные, разрежьте вдоль, удалите сердцевину и срежьте кожуру. Нарежьте мякоть кубиками около 2 см.

2. Сделайте заливку

В миске взбейте яйца со сливками, солью, перцем и пропущенным через пресс чесноком.

3. Сыр

Натрите сыр и добавьте половину в заливку. Перемешайте.

4. Сборка

Форму (примерно 27×18 см) смажьте маслом. Выложите кабачки, залейте яичной смесью и слегка утрамбуйте. Посыпьте оставшимся сыром.

5. Запеките

Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте 30–40 минут до мягкости кабачков и золотистой корочки.

6. Подача

Дайте запеканке немного остыть и «схватиться». Перед подачей посыпьте измельчённой петрушкой.

Совет

Кабачки должны остаться чуть упругими, а не развариться в кашу. Выбирайте сыр с насыщенным вкусом — он задаст характер блюду. Если хотите, зелень можно заменить укропом или сухими прованскими травами.

Такой простой рецепт поможет вкусно накормить семью и заодно использовать большие кабачки, которые жалко выбрасывать. Лёгкий, полезный и недорогой ужин — это про него.

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