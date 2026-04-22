22 апреля 2026 в 07:12

К шашлыку и рыбе: этот маринад из Италии скрасит любое блюдо — готовлю из простых ингредиентов

Фото: D-NEWS.ru
В итальянской кухне маринады ценятся за способность раскрывать, а не перебивать вкус продукта. Этот рецепт — квинтэссенция средиземноморского подхода.

Что понадобится

Чеснок — 3 зубчика, дижонская горчица — 1 ст. л., белый винный уксус — 60 мл, оливковое масло extra virgin — 120 мл, сушеные итальянские травы (орегано, базилик, тимьян) — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., морская соль — 1 ч. л., свежемолотый черный перец — по вкусу.

Как готовлю

Очищенные зубчики чеснока измельчите в ступке с сахаром и морской солью до состояния пасты. Можно использовать пресс для чеснока или мелкую терку.

В миске соедините чесночную пасту с винным уксусом и дижонской горчицей, тщательно перемешайте венчиком. Добавьте сушеные травы и черный перец.

Непрерывно взбивая смесь, тонкой струйкой вливайте оливковое масло — это позволит получить стабильную однородную эмульсию. Маринад готов к использованию.

Для лучшего результата равномерно покройте им мясо, рыбу или овощи и оставьте минимум на 30 минут при комнатной температуре или на 2–3 часа в холодильнике перед жаркой на гриле, запеканием или обжаркой на сковороде.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой».

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
маринады
Италия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

