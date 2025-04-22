К пюре и макаронам! Бабушкины котлеты из 90-х: уютная домашняя еда

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К пюре и макаронам! Бабушкины котлеты из 90-х — это уютная домашняя еда. Эти котлеты пахли детством — хрустящие снаружи, сочные внутри, с ароматом чеснока и лука. Бабушка всегда добавляла тёртый картофель, чтобы котлеты были пышнее и бюджетнее.

Ингредиенты

500 г мясного фарша (говядина + свинина)

1 крупная луковица

1 сырая картофелина (средняя, натёртая)

2 ломтика белого хлеба

1/2 стакана молока

1 яйцо

1 зубчик чеснока (раздавить)

Соль, чёрный перец

Панировочные сухари

Растительное масло

Приготовление

1. Хлеб размочите в молоке. Лук мелко порубите, картошку натрите на мелкой тёрке.

2. В фарш добавьте хлеб, лук, картофель, яйцо, чеснок, соль и перец. Хорошо вымесите — минут 5.

3. Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях, слегка приплюсните.

4. Жарьте на среднем огне под крышкой 5–7 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Секрет: после жарки накройте котлеты крышкой на 5 минут — станут ещё сочнее! Подавайте с пюре или макаронами — как в старые добрые времена.

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