https://static.news.ru/photo/07b29284-562e-11ea-b0e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свыше 20 столичных рынков стали частью фестиваля «Московская Масленица». До 1 марта на них будут проходить праздничные массовые мероприятия.

Об этом сообщили организаторы фестиваля. Среди присоединившихся к нему рынков — Даниловский, Люблинский, Москворецкий, Кунцевский, фермерский рынок «Авангард» в Зеленограде и другие.

На рынках в дни фестиваля запланированы бесплатные мастер-классы, выступления творческих коллективов, конкурсы и викторины, — передаёт ТАСС сообщение организаторов.

На фестивальных площадках до 1 марта можно будет приобрести продукты для приготовления блинов, в том числе различные джемы, варенье, мёд.

На рынках можно будет купить на 10% дешевле обычного, — утверждают организаторы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на Масленицу приготовление блинов дороже всего обойдётся на Чукотке, а дешевле всего — в Алтайском крае. Об этом сообщили эксперты IT-компании «Эвотор».