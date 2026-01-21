К борщу или на полдник: творожные булочки с зеленым лучком. Теплые, душистые, исчезают за минуту

Беру творог, зеленый лук и дрожжевое тесто — готовлю душистые булочки, которые становятся главным блюдом на столе. Это гениально просто и невероятно вкусно: выпечка для тех, кто ценит домашний уют и насыщенный вкус. Получается обалденная вкуснятина: мягкая воздушная основа из сдобного дрожжевого теста с хрустящей золотистой корочкой и сочная ароматная начинка из нежного творога с пикантной зеленью.

Для приготовления вам понадобится: для теста: 500 г муки, 250 мл молока, 1 яйцо, 80 г сливочного масла, 2 ст. л. сахара, 1,5 ч. л. сухих дрожжей, щепотка соли. Для начинки: 400 г творога, большой пучок зеленого лука, соль, перец. Смешайте теплое молоко, сахар и дрожжи. Через 15 минут добавьте растопленное масло, яйцо, соль и муку. Замесите тесто и оставьте в тепле на 1 час. Для начинки разомните творог с мелко нарезанным луком, посолите и поперчите. Подошедшее тесто разделите на части, каждую раскатайте в лепешку. Выложите начинку, защипните края, формируя круглые булочки. Выложите их на противень швом вниз, дайте расстояться 20 минут. Смажьте взбитым желтком и выпекайте при 180 °C 20–25 минут до румяности. Подавайте теплыми.

