https://static.news.ru/photo/d692970c-71d1-11ea-97b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

К международной акции «Оставайся дома» присоединились крупнейшие российские федеральные телеканалы.

Как сообщается в совместном заявлении холдингов «Газпром-медиа», ВГТРК и «Национальная Медиа Группа», в акции приняли участие 17 телеканалов: Первый, «Россия 1», «Россия 24», «Культура», НТВ, ТНТ, «Пятница», ТВ3, «Матч ТВ», «Супер», ТНТ4, 2×2, СТС, «Че», «Домашний», «СТС Kids», «СТС Love». Эти каналы с 29 марта начали размещать в своём эфире заставки с призывом остаться дома. Также будут передаваться соответствующие видеообращения телезвёзд, записанные из дома, передаёт ТАСС.

Ранее руководитель НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что врачи ежедневно борются за жизнь заразившихся коронавирусом. Он призвал россиян оставаться дома, чтобы помочь медикам. Главврач напомнил, что инфицированный человек может представлять опасность и для медработников, писал NEWS.ru.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.