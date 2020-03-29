https://static.news.ru/photo/c5cb3630-71cd-11ea-aa8e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Петриков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что врачи ежедневно борются за жизнь заразившихся коронавирусом. Он призвал россиян оставаться дома, чтобы помочь медикам.

Главврач напомнил, что инфицированный человек может представлять опасность и для медработников.

Так получилось, что анестезиологи-реаниматологи стоят на том рубеже, где жизнь встречается со смертью. И держать оборону на этом рубеже, поверьте, непросто, — написал он в Facebook.

Как писал NEWS.ru, на фоне распространения коронавируса о мобилизации военнослужащих и даже проведении операций заявили в ряде государств Европы. В частности, одной из первых к помощи силовиков прибегла Италия. Изначально военных в рамках спецоперации «Безопасные улицы» привлекали для контроля за местами скопления людей, однако по мере ухудшения ситуации список их обязанностей расширился. Теперь они приходят на помощь похоронным службам, у которых из-за высокой смертности в ряде итальянских регионов попросту не хватает ресурсов, чтобы достойно отправить умерших в последний путь.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.