Цитируемая новость прошедшей недели: в российской столице были замечены автобусы Росгвардии. По соцсетям разошлось множество роликов с колоннами из десятков автобусов. В самой службе стягивание гвардейцев в Москву объяснили «плановой дислокацией», однако в комментариях пользователи увидели в этом подготовку к закрытию города. По информации NEWS.ru, служащие Росгвардии действительно возвращались с плановых выездных учений. Тем не менее практика задействования силовиков в случае чрезвычайных ситуаций, к которым относится пандемия, распространена во многих странах. Так на фоне распространения коронавируса о мобилизации военнослужащих и даже проведении операций заявили в ряде государств Европы.

Одной из первых к помощи силовиков прибегла Италия, которая сильнее, чем другие страны Европы страдает от пандемии. Изначально военных в рамках спецоперации «Безопасные улицы» привлекали для контроля за местами скопления людей, однако по мере ухудшения ситуации список их обязанностей расширился: они приходят на помощь похоронным службам, у которых из-за высокой смертности в ряде итальянских регионов попросту не хватает ресурсов, чтобы достойно отправить умерших в последний путь. Так, в Бергамо 19 марта можно было наблюдать колонну из армейских грузовиков, которая вывозила порядка 70 гробов для кремации в соседние города. Местный мэр Джорджио Гори прямо признал: несмотря на 24-часовую работу местного крематория, он не может справиться со всё возрастающей нагрузкой.

Claudio Furlan/Global Look Press

В Ломбардии, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, а ситуация до сих пор остаётся крайне тяжелой, с 20 марта службу несут 114 военных — они следят за соблюдением карантинных мер. Как рассказал губернатор региона Аттилио Фонтана, изначально он запрашивал у правительства разрешение привлечь большее число силовиков, но получил отказ.

Размещение 114 военных по всей Ломбардии — это почти ничего, я думаю, что к этой цифре нужно добавить ноль. Наш запрос был удовлетворен частично. Если нужно соблюдать какое-нибудь распоряжение, а у тебя нет полиции и армии, то оно рискует стать абсолютно бесполезным, — сказал Фонтана журналистам на пресс-конференции.

Аналогичные меры действуют и на Сицилии. В целом же власти страны не исключают, что для проверки соблюдения людьми карантина по всей стране будет развёрнуто около 20 тыс. военных.

В Германии тем временем готовятся мобилизовать до 15 тысяч военнослужащих в рамках спецоперации по борьбе с коронавирусом. Издание Der Spiegel со ссылкой на имеющийся в его распоряжении трёхстраничный план утверждает, что полную боеготовность бундесвер планирует обеспечить уже к 3 апреля. К борьбе с коронавирусом будут привлечены военные, не задействованные в операциях за рубежом и не имеющие обязательство перед НАТО. Распределение сил выглядит следующим образом: 5,5 тыс. человек будут обеспечивать оцепление и защиту, ещё 6 тыс. — отвечать за поддержку населения. Примерно 600 военных полицейских отправят следить за порядком и регулировать движение. Также будут созданы 18 групп, в каждую из которых войдёт по 250 человек, специализирующихся на защите от оружия массового поражения — на их плечи ляжет вопрос дезинфекции. Ещё 2,5 тыс. силовиков будут отвечать за поставки грузов. Ставить задачи военным и координировать их работу будут специально созданные штабы, которые расположатся в четырёх городах: Берлине, Ростоке, Ольденбурге и Файтсхёххайме.

О намерении привлечь военных для борьбы с коронавирусом заявил и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе посещения госпиталя в городе Молюз 25 марта. Французский лидер дал старт целой операции «Сила духа», которая должна будет поддержать население и госструктуры страны на фоне эпидемии. Макрон анонсировал передислокацию в южную часть Индийского океана вертолётоносца Mistral. Ещё один — Dixmude (также относится к типу Mistral) — начнёт свою службу в апреле в районе Антильских островов и Гвианы для оказания помощи заморским территориям страны. Президент не уточнил численность военных, которых планируется задействовать в рамках операции, но подчеркнул: она будет принципиально отличаться от антитеррористического плана, реализованного Францией после терактов 2015 года.