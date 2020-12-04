Росгвардия рассекретила документы об участии войск НКВД в боях за Москву

https://static.news.ru/photo/84a03a6c-36c0-11eb-9c0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosguard.gov.ru

Битве за Москву в субботу, 5 декабря, исполняется 79 лет. К этой дате Росгвардия рассекретила документы и архивные фото, рассказывающие об участии в боях войск Народного комиссариата внутренних дел (НКВД).

Когда Красная армия начала контрнаступление возле советской столицы, вместе с ней с гитлеровцами сражались бойцы и командиры внутренних войск НКВД. Они не только участвовали в боевых действиях, но также охраняли объекты и грузы.

В обороне Москвы участвовали четыре дивизии, две бригады, ряд отдельных воинских частей и три бронепоезда войск НКВД. В этот период отличились 2-й полк, отдельный танковый батальон, артбатарея, другие подразделения ОМСДОН им. Ф. Э. Дзержинского, 156-й полк по охране оружейного завода в Туле, ставший Краснознамённым, — говорится в статье, опубликованной на официальном сайте Росгвардии.

Приводятся выдержки из докладов командира 3-й дивизии войск НКВД по охране железнодорожных сооружений и начальника войск НКВД по охране тыла Западного фронта. Также публикуются цитаты из оперативных сводок политуправления военных сил комиссариата и штабов дивизий, из донесений комдивов.

Начальник Малоярославецкого сектора охраны Московской зоны обороны в НКВД СССР в своём рапорте пишет, что 3 декабря разведвзвод из подразделений двух полков войск НКВД, а также танковая группа и рота пограничников двумя атаками выбили из сёл Бурцево и Юшково подразделения 478-го и 258-го пехотных полков противника, усиленные танковым батальоном и артиллерийским дивизионом.

Гитлеровцы были обращены в бегство, оставив на поле боя до 80 убитых, восемь подбитых танков, 10 орудий, большое количество снарядов и другие трофеи, в том числе два боевых знамени. В результате этой операции была ликвидирована создавшаяся угроза тылам и коммуникациям 33-й армии, — сообщается в историческом документе.

Ранее NEWS.ru писал, что главное архивное ведомство столицы впервые опубликует более полумиллиона имён жителей города, получивших награды за работу в тылу в 1941 году, во время битвы за Москву. Треть из них — женщины и дети.