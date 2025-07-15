Изысканный десерт своими руками — готовим клубничный тирамису без хлопот

Клубничный тирамису — это нежный и воздушный десерт с ярким летним вкусом. Он сочетает в себе традиционную основу из печенья савоярди и легкий клубничный крем. Такой десерт станет украшением любого стола и порадует любителей сладкого.

Ингредиенты:

печенье савоярди — 130 г;

сливки 33% (для взбивания) — 100 мл;

сливки 33% (для пропитки) — 100 мл;

сыр маскарпоне — 250 г;

клубника — 350 г;

сахарная пудра — 50 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление:

Клубнику измельчите в блендере до состояния пюре. Взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой и ванильным сахаром до устойчивых пиков. Аккуратно смешайте сливки с маскарпоне и клубничным пюре. Печенье савоярди быстро обмакните в сливки и выложите в форму. Чередуйте слои печенья и крема. Уберите десерт в холодильник на 4–6 часов.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.