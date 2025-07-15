Изысканный десерт своими руками — готовим клубничный тирамису без хлопот

Клубничный тирамису — это нежный и воздушный десерт с ярким летним вкусом. Он сочетает в себе традиционную основу из печенья савоярди и легкий клубничный крем. Такой десерт станет украшением любого стола и порадует любителей сладкого.
Ингредиенты:
- печенье савоярди — 130 г;
- сливки 33% (для взбивания) — 100 мл;
- сливки 33% (для пропитки) — 100 мл;
- сыр маскарпоне — 250 г;
- клубника — 350 г;
- сахарная пудра — 50 г;
- ванильный сахар — 1 ч. л.
Приготовление:
- Клубнику измельчите в блендере до состояния пюре.
- Взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой и ванильным сахаром до устойчивых пиков.
- Аккуратно смешайте сливки с маскарпоне и клубничным пюре.
- Печенье савоярди быстро обмакните в сливки и выложите в форму.
- Чередуйте слои печенья и крема. Уберите десерт в холодильник на 4–6 часов.
Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.