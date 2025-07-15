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15 июля 2025 в 16:28

Изысканный десерт своими руками — готовим клубничный тирамису без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Клубничный тирамису — это нежный и воздушный десерт с ярким летним вкусом. Он сочетает в себе традиционную основу из печенья савоярди и легкий клубничный крем. Такой десерт станет украшением любого стола и порадует любителей сладкого.

Ингредиенты:

  • печенье савоярди — 130 г;
  • сливки 33% (для взбивания) — 100 мл;
  • сливки 33% (для пропитки) — 100 мл;
  • сыр маскарпоне — 250 г;
  • клубника — 350 г;
  • сахарная пудра — 50 г;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Клубнику измельчите в блендере до состояния пюре.
  2. Взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой и ванильным сахаром до устойчивых пиков.
  3. Аккуратно смешайте сливки с маскарпоне и клубничным пюре.
  4. Печенье савоярди быстро обмакните в сливки и выложите в форму.
  5. Чередуйте слои печенья и крема. Уберите десерт в холодильник на 4–6 часов.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

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десерты
рецепты
клубника
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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