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15 июля 2025 в 15:15

Натурально и очень вкусно: готовим домашний мармелад из красной смородины

Натурально и очень вкусно: готовим домашний мармелад из красной смородины Натурально и очень вкусно: готовим домашний мармелад из красной смородины Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Предлагаем попробовать простой рецепт домашнего мармелада из красной смородины. Не только дети, но и взрослые останутся в восторге! Нужно только 3 ингредиента. Подробности — на NEWS.ru.

Потребуется: 500 г спелой красной смородины, 250 г кристаллического сахара и 15 мл свежевыжатого лимонного фреша.

Уберите плодоножки, промойте ягоды. Измельчите блендером в пюре, затем перетрите через мелкое сито, чтобы избавиться от косточек. Далее для мармелада из смородины соединяем ягодную массу с сахаром и доводим в сотейнике до кипения на умеренном огне. Постоянно перемешивайте смесь. Потом влейте цитрусовый сок для желирования.

Каплю горячей массы поместите на охлажденное блюдце – если не растекается, консистенция достигнута. Разливаем почти готовый мармелад из смородины по силиконовым формам. Оставьте при комнатной температуре до полного остывания, затем уберите в холодильник на 5–6 часов. Все готово!

общество
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кулинария
Алина Ясинская
А. Ясинская
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