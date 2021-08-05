Извинявшегося перед силовиками участника митинга посадили на 4,5 года

Житель Санкт-Петербурга Николай Девятый получил 4,5 года колонии за применение насилия к сотрудникам ГИБДД на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который проходил 23 января, рассказали в пресс-службе городских судов. Следственный комитет публиковал видеозапись, на которой фигурант извиняется перед силовиками.

Петербуржец будет сидеть в колонии общего режима. Кроме того, он должен заплатить по 150 тысяч каждому пострадавшему в качестве компенсации морального вреда.

По версии следствия, мужчина разбросал на Сенатской площади металлические заборы, которые поставили полицейские, чем помешал проезду машин. Когда сотрудник ГИБДД начал ставить ограждения обратно, тот выбил забор из рук силовика и дарил его по лицу. Полицейский упал, а нападавший попытался убежать. Он также ударил по лицу силовика, который преследовал его.

Девятого задержали 24 января, а на следующий день отправили в СИЗО, хотя он признал вину и просил о домашнем аресте. Полицейские просили взыскать с него по 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, обвиняемый предложил по 50 тысяч, но силовики отказались.

Гособвинение просило для него шесть лет лишения свободы.