Извинения не нужны: в ГД не удивились конфузу США с переименованием Пушкина Депутат Метелев заявил, что России не нужны «никчёмные извинения» США за конфуз с Пушкиным

Фото: АГН «Москва»

Россия не нуждается в «никчёмных извинениях» посольства США за конфуз с ошибкой в имени великого русского поэта Александра Пушкина, если таковые последуют, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев. Парламентарий добавил, что «не стоит их править, пусть все видят, с кем имеем дело: полностью некомпетентными, думающими только о себе людьми». Таким образом депутат прокомментировал ошибку в публикации дипмиссии, посвящённой Дню русского языка — его отмечают ежегодно 6 июня в день рождения Александра Пушкина — в тексте выдающийся писатель был назван «Иваном Сергеевичем», позже ошибку исправили.

США давно демонстрируют, что вообще не разбираются в происходящих процессах — путают Иран c Ираком, Северную Корею с Южной, и так происходит каждый день. Они ещё и не хотят разобраться, демонстрируют это у нас в стране по отношению к таким вещам, которые должен знать каждый. Да не нужно их править, пусть все видят, с кем имеем дело: полностью некомпетентными, думающими только о себе людьми. Я считаю, что Александру Сергеевичу это (извинения посольства США. — NEWS.ru) не поможет, а мы об американцах знаем всё и давно. И их никчёмные извинения никому не нужны, — рассказал Метелев.

Посольство США в РФ 6 июня в своём Telegram-канале разместило поздравление с Днём русского языка, при этом в дипмиссии не стали приводить биографию Александра Пушкина, упомянув памятник великому поэту на площади Вашингтона и названную его именем галерею искусств в Нью Мехико. Текст заканчивается фразой: «вообщем, тоже любим и уважаем. С Днём Рожденья, Иван Сергеевич!»

Ошибку в беседе с NEWS.ru также прокомментировал телеведущий Оскар Кучера. По словам журналиста, американцы «в очередной раз продемонстрировали свою систему образования, построенную в основной массе на чтении „Википедии“».

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