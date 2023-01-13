В России педофилам могут запретить посещать школы и детсады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Педофилам могут запретить посещать детские площадки, школы, детсады и оздоровительные лагеря в России, сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект МВД. По инициативе министерства на обсуждение был вынесен новый способ профилактики преступлений против несовершеннолетних.

Юристы и правозащитники, опрошенные журналистами, поддержали инициативу ужесточения контроля за педофилами. Однако у экспертов остались вопросы, как именно будет реализован данный проект.

Ее (инициативы. — NEWS.ru) исполнение требует доработки — сомнительно, что педофилы станут просто руководствоваться законом. Опять же, кто будет проверять, что человек, сидящий на скамейке на детской площадке, осужден за преступление против половой неприкосновенности детей? Аналогичная ситуация с садами и школами, — указала юрист Ирина Минина.

Она считает, что решением проблемы с насилием против несовершеннолетних могло бы стать усиление контроля со стороны участковых полицейских, а также со стороны граждан. По ее мнению, если они станут чаще обращать внимание на необычное поведение прохожих, особенно при контактах с детьми, то преступлений станет гораздо меньше.

Адвокат Екатерина Антонова, в свою очередь, заявила, что решить проблему могла бы обязательная установка камер видеонаблюдения. Об установке подобных камер также должны знать и сами педофилы. Минина предложила еще один способ решения проблемы с педофилами — электронные браслеты, которые позволят контролировать и отслеживать их перемещения.

Еще один возможный способ — надевать на педофилов электронные браслеты, которые будут отслеживать их перемещения. Конечно, это не решит проблему в полной мере (одного браслета мало, нужен человеческий ресурс, способный сразу пресекать нарушения), но риски снизит, — отметила Минина.

Ранее с подобной инициативой выступили депутаты Нина Останина, Ольга Алимова и Алексей Журавлев. Электронные браслеты должны быть оснащены системами GPS и ГЛОНАСС. На текущий момент законопроект пока не прошел первое чтение.

Максимальное наказание для педофилов составляет пожизненное лишение свободы. Минимальный срок, который они могут получить, составляет три года колонии.

Ранее стало известно, что бывшего звукорежиссера школы № 604 Пушкинского района Санкт-Петербурга задержали по подозрению в интимной связи с 15-летней школьницей. 21-летнего Георгия также подозревают в совершении развратных действий в отношении 12-летней девочки.