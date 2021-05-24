«Известия»: В РФ предложили наказывать за фальсификацию подписей жильцов

Уголовное наказание за фальсификацию голосований жителей многоквартирных домов предложили ввести в РФ. Инициативу выдвинул заместитель директора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев. Об этом пишут «Известия».
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В этой связи Дмитрий Гордеев предложил внести изменения в Уголовный кодекс, дополнив его пунктом об ответственности за фальсификацию решений общих собраний собственников жилья, автор инициативы предлагает штрафовать зачинщиков на сумму до 100 тысяч рублей или сажать в тюрьму на срок до 4 лет.
Экспертный совет комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рассмотрел законопроекты. По словам председателя совета Ирины Булгаковой, документы планируется рекомендовать для внесения в нижнюю палату парламента.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 1 июля проработать вопрос о стандарте допустимой доли расходов россиян на ЖКХ.