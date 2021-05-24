«Известия»: В РФ предложили наказывать за фальсификацию подписей жильцов

https://static.news.ru/photo/e03b136c-420e-11ea-bdbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Уголовное наказание за фальсификацию голосований жителей многоквартирных домов предложили ввести в РФ. Инициативу выдвинул заместитель директора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев. Об этом пишут «Известия».

Как заявил Гордеев, на собраниях жильцов многоквартирных домов в числе прочего принимаются решения о повышении ставок тарифа за обслуживание дома, о выборе управляющей компании, о сносе домов по программам реновации. Однако, по данным замдиректора ассоциации, в 90% случаев решения или протоколы собраний жильцов оказываются фальсифицированы.

В этой связи Дмитрий Гордеев предложил внести изменения в Уголовный кодекс, дополнив его пунктом об ответственности за фальсификацию решений общих собраний собственников жилья, автор инициативы предлагает штрафовать зачинщиков на сумму до 100 тысяч рублей или сажать в тюрьму на срок до 4 лет.

Экспертный совет комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рассмотрел законопроекты. По словам председателя совета Ирины Булгаковой, документы планируется рекомендовать для внесения в нижнюю палату парламента.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 1 июля проработать вопрос о стандарте допустимой доли расходов россиян на ЖКХ.