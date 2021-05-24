Кабмин пересмотрит допустимую долю расходов семей на ЖКХ

https://static.news.ru/photo/e06735ba-bc78-11eb-8cd2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 1 июля проработать вопрос о стандарте допустимой доли расходов россиян на ЖКХ. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства.

Проработать вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с учётом экономических и социальных особенностей субъектов РФ, — говорится в поручении, адресованном Минэкономразвития, Минтруда, Минстрою и Минфину РФ.

Сейчас семьи, в совокупном доходе которых доля платежей за ЖКХ составляет от 22% и больше, получают субсидии от государства. Таких семей в РФ насчитывается около 3 млн.

Год назад норму федерального стандарта максимально допустимой доли расходов россиян на оплату услуг ЖКХ уже предлагали снизить с 22 до 15% по всей России.

Сейчас доля расходов россиян на оплату ЖКУ различается в зависимости от региона. В 58 субъектах РФ максимально допустимая доля расходов на ЖКХ составляет 22%, в 24 субъектах — от 15 до 21%, и лишь в трёх — менее 15%.

После введения нового стандарта субсидии смогли бы получить ещё 1 млн россиян.