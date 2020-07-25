Расходы российских семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить с 22 до 15%

https://static.news.ru/photo/2b31f9f4-cfa8-11ea-ba97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Норму федерального стандарта максимально допустимой доли расходов россиян на оплату ЖКХ в совокупном доходе семьи хотят снизить с 22% до 15% по всей России.

Такое предложение проработали Минстрой РФ и Минтруд РФ. Они направили письмо в Российскую трёхстороннюю комиссию, сообщает «Российская газета».

По мнению ведомств, мера поможет оказать социальную поддержку россиянам и организовать её получение проще и быстрее.

Сейчас доля расходов россиян на оплату ЖКХ различается в зависимости от региона. В 58 субъектах РФ максимально допустимая доля расходов на ЖКХ — 22%, в 24 субъектах — от 15% до 21%, и лишь в трёх — менее 15%. Когда оплата на услуги ЖКХ превышает эту долю, россияне могут получить субсидию на оплату «коммуналки».

Так, по сведениям Общероссийского народного фронта, за 2019 год субсидию на оплату ЖКХ получили около 3 млн россиян. Из бюджета на это было потрачено около 71 млрд рублей.

Прогнозируется, что после введения нового стандарта субсидии смогут получить ещё 1 млн россиян.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России приняло проект изменений в распределение субвенций на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) отдельным категориям граждан регионов России и Байконура на 2020 год. Отмечается, что благодаря проекту отдельные категории россиян получат социальную поддержку на оплату услуг ЖКХ, а региональные власти смогут обеспечить финансирование расходных обязательств по мерам поддержки граждан.