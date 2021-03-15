«Известия»: российским женщинам могут разрешить ремонтировать самолёты

Сократить список запрещённых для женщин профессий предлагают в Совете Федерации. Оставить под запретом предполагается только те специальности, которые действительно могут навредить здоровью. Соответствующее обращение в Минтруд направила глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко.
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По мнению Инны Святенко, российские женщины должны получить право работать в качестве техников по планеру и двигателям, по приборам, электро- и радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам.
В Минтруде подтвердили, что получили запрос от Совфеда и рассмотрят его.
Ранее пластический хирург Данила Лупин рассказал, на кого в красоте равняются российские женщины. По его словам, если раньше были популярны типажи внешности зарубежных знаменитостей, то теперь представительницы прекрасного пола в РФ предпочитают отечественных звёзд. Об этом писал NEWS.ru.