«Известия»: российским женщинам могут разрешить ремонтировать самолёты

https://static.news.ru/photo/cd645348-585b-11eb-a234-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сократить список запрещённых для женщин профессий предлагают в Совете Федерации. Оставить под запретом предполагается только те специальности, которые действительно могут навредить здоровью. Соответствующее обращение в Минтруд направила глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко.

Как сообщают «Известия», в списке запрещённых для женщин имеются специальности, связанные с производством, ремонтом и обслуживанием летательных аппаратов. При этом образовательные учреждения гражданской авиации выпускают женщин — специалистов в данных профессиях.

По мнению Инны Святенко, российские женщины должны получить право работать в качестве техников по планеру и двигателям, по приборам, электро- и радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам.

В Минтруде подтвердили, что получили запрос от Совфеда и рассмотрят его.

Ранее пластический хирург Данила Лупин рассказал, на кого в красоте равняются российские женщины. По его словам, если раньше были популярны типажи внешности зарубежных знаменитостей, то теперь представительницы прекрасного пола в РФ предпочитают отечественных звёзд. Об этом писал NEWS.ru.