Россия объявила в международный розыск беглого российского банкира, бывшего топ-менеджера ЦБ Дмитрия Рубинова, эмигрировавшего в Израиль. Помимо кейсов с разорёнными кредитными организациями, в последние годы его имя неоднократно фигурировало в резонансном уголовном деле «золотых полковников» ФСБ, уличённых в миллионных взятках и мошенничестве, истории с финансированием французских ультраправых и так называемой молдавской схемой отмывания денег. Впрочем, в международном розыске Рубинов оказался не по «экономическому» составу, а по делу о захвате заложников. Однако, как выяснил NEWS.ru, российским силовикам вряд ли удастся добиться его экстрадиции.
Некультурная история на «Парке культуры»
Дмитрий Рубинов оказался в международном розыске по делу о вымогательстве и похищении трёх человек, в том числе одного ребёнка (ст. 163 и 126 УК РФ). Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы СК, по версии следствия эти криминальные истории связаны с попыткой экс-менеджера ЦБ завладеть частью активов, выведенных из, предположительно, контролируемого Рубиновым якутского банка «Таатта» (хотя сам экс-менеджер ЦБ свою причастность к нему отрицал). После того как эта кредитная организация лопнула, она оказалась должна клиентам более 6 млрд рублей.
Агентству по страхованию вкладов (АСВ) удалось вернуть в конкурсную массу 2,5 млрд рублей, похищенных из этого банка через московское ООО «Реактив», которое якобы выкупило в 2018 году у кредитной организации долги. Но узнав, что на компании лежит фактически похищенный долг, директор «Реактива» продал доли в уставном капитале некоему Максиму Пивоварову. Последний, как следует из материалов дела, вместе с женой и двухлетней дочерью стал потерпевшим от действий преступной группы, якобы созданной Рубиновым в 2020 году.
Члены этой группы вышли на Пивоварова под видом сотрудников полиции. Во время встречи в районе станции метро «Парк культуры» в Москве они потребовали от него переписать 100% долей «Реактива» на указанное ими лицо, а в случае отказа пригрозили заведением уголовного дела. Хоть Пивоваров и согласился, вымогатели «подстраховались», захватив в заложники его жену и двухгодовалую дочь.
О случившемся силовикам рассказал курьер, который подвозил Пивоварову к месту встречи необходимые документы. Его, как следует из материалов дела, также хотели взять в заложники, но он смог убежать. В результате правоохранительные органы освободили захваченных и задержали пятерых злоумышленников, которые сейчас находятся на скамье подсудимых. Их дело сейчас рассматривает Хамовнический суд. На одном из заседаний о роли Дмитрия Рубинова рассказала свидетель — Ирина Шоч, которая как адвокат была привлечена АСВ для возврата активов нескольких проблемных банков.
Она заявила, что вела переговоры с Дмитрием Рубиновым в Турции и он предлагал ей «бросить это дело» за денежное вознаграждение, а после отказа женщине стали поступать угрозы. Это послужило поводом для взятия юриста под государственную защиту.
«Очень интересный персонаж»
Как рассказал NEWS.ru руководитель российского отделения международной организации Transparency International (властями РФ включена в реестр иноагентов) Илья Шуманов, шансы на экстрадицию в Россию и последующий арест Дмитрия Рубинова «практически невероятны, потому что у него есть израильский паспорт».
Израиль не выдаёт своих граждан — неважно, что за страна затребовала это и в каком преступлении они подозреваются. К тому же в Израиле Рубинов стал успешным бизнесменом, открывателем стартапов с инвестициями в сотни миллионов долларов. Если бы он был в Европе, то оттуда больше шансов на экстрадицию в РФ, даже несмотря на политическую ситуацию, — сообщил Шуманов.
Собеседник NEWS.ru отметил, что Рубинов — это «очень интересный персонаж». До 2011 года он занимал пост замначальника департамента банковского регулирования и надзора ЦБ, «работал в тесной связке с правоохранительными органами и успел выстроить личные контакты с сотрудниками „банковского“ отдела управления „К“ службы экономической безопасности ФСБ». Из Центробанка он перешёл в коммерческие структуры — с Рубиновым и его партнёрами, по словам Ильи Шуманова, может быть связано «около полутора десятков банков, которые лопались не без его участия». Помимо упомянутого банка «Таатта», это банк «Стратегия», ПИР-банк, Темпбанк, Инкаробанк, УМ-банк, банк НКБ и другие.
Долгое время Рубинову удавалось избегать уголовного преследования. За решёткой оказывались формальные руководители кредитных организаций, которые юридически принимали решения в его интересах и интересах связанных с ним людей. Очевидно, что со стороны силовых ведомств было сильное сопротивление, и лишь в 2018–2019 году в отношении Дмитрия Рубинова было возбуждено одно из уголовных дел, хотя он к тому времени успел уехать из РФ, — пояснил Шуманов.
Одно из дел на Рубинова завели в ноябре 2020 года, предъявив заочное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищений активов ПИР-банка.
Рубинов фигурировал в громком уголовном деле о мошенничестве и взятках «золотых полковников» — экс-замначальника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова, начальника «банковского» отдела спецслужбы Кирилла Черкалина и его подчинённого Андрея Васильева. Последний вступил с ним «в неформальные отношения», помогая обогащаться. Также, как отметил Шуманов, с именем бывшего топ-менеджера ЦБ связывают Центральное страховое общество, которое занималось страхованием сотрудников МВД. По словам Ильи Шуманова, в этом случае речь шла о «лоббировании крупного контракта, видимо, не без связей в данном ведомстве».
В 2017 году громко прозвучала история с расследованием издания Mediapart о «русском следе» в финансировании французской праворадикальной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которой предоставляли кредиты банки «Стратегия» и НКБ.
После этого банк «Стратегия», насколько я понимаю, приказал долго жить. Вся эта история могла происходить не без ведома политического истеблишмента РФ, потому что партия Ле Пен считается во Франции «союзницей России». В этой истории упоминался сенатор Александр Бабаков, который был членом набсовета Темпбанка, фигурирующего в уголовном деле Рубинова (Бабаков эту историю не комментировал, а в Кремле и «Национальном фронте» опровергали сведения о российской господдержке французской партии. — NEWS.ru). Не исключено, что участвуя в финансировании французской радикальной партии, Рубинов вытянул лотерейный билет, который помогал ему какое-то время избегать ответственности и получить статус «неприкасаемого» для правоохранительных органов, — предположил Илья Шуманов.
Также банкир упоминался в связи с так называемой молдавской схемой, с помощью которой из России было выведено около 500 млрд рублей, в том числе в Молдавию и страны ЕС. В этой схеме фигурировали несколько кредитных организаций, в том числе те, которые приписывают Рубинову.
По сути, отмечает Илья Шуманов, Дмитрий Рубинов почти на протяжении десятилетия после увольнения из ЦБ «занимался теневым банкингом, приходя в банки перед отзывом у них лицензий с целью, видимо, вывода из них денежных средств по согласованию с влиятельными людьми из правоохранительных органов».