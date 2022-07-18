Израиль не выдаст, свинья не съест: ждёт ли тюрьма банкира Дмитрия Рубинова Бывшего топ-менеджера ЦБ объявили в международный розыск по делу о захвате заложников в Москве

Россия объявила в международный розыск беглого российского банкира, бывшего топ-менеджера ЦБ Дмитрия Рубинова, эмигрировавшего в Израиль. Помимо кейсов с разорёнными кредитными организациями, в последние годы его имя неоднократно фигурировало в резонансном уголовном деле «золотых полковников» ФСБ, уличённых в миллионных взятках и мошенничестве, истории с финансированием французских ультраправых и так называемой молдавской схемой отмывания денег. Впрочем, в международном розыске Рубинов оказался не по «экономическому» составу, а по делу о захвате заложников. Однако, как выяснил NEWS.ru, российским силовикам вряд ли удастся добиться его экстрадиции.

Некультурная история на «Парке культуры»

Дмитрий Рубинов оказался в международном розыске по делу о вымогательстве и похищении трёх человек, в том числе одного ребёнка (ст. 163 и 126 УК РФ). Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы СК, по версии следствия эти криминальные истории связаны с попыткой экс-менеджера ЦБ завладеть частью активов, выведенных из, предположительно, контролируемого Рубиновым якутского банка «Таатта» (хотя сам экс-менеджер ЦБ свою причастность к нему отрицал). После того как эта кредитная организация лопнула, она оказалась должна клиентам более 6 млрд рублей.

Агентству по страхованию вкладов (АСВ) удалось вернуть в конкурсную массу 2,5 млрд рублей, похищенных из этого банка через московское ООО «Реактив», которое якобы выкупило в 2018 году у кредитной организации долги. Но узнав, что на компании лежит фактически похищенный долг, директор «Реактива» продал доли в уставном капитале некоему Максиму Пивоварову. Последний, как следует из материалов дела, вместе с женой и двухлетней дочерью стал потерпевшим от действий преступной группы, якобы созданной Рубиновым в 2020 году.

Члены этой группы вышли на Пивоварова под видом сотрудников полиции. Во время встречи в районе станции метро «Парк культуры» в Москве они потребовали от него переписать 100% долей «Реактива» на указанное ими лицо, а в случае отказа пригрозили заведением уголовного дела. Хоть Пивоваров и согласился, вымогатели «подстраховались», захватив в заложники его жену и двухгодовалую дочь.

О случившемся силовикам рассказал курьер, который подвозил Пивоварову к месту встречи необходимые документы. Его, как следует из материалов дела, также хотели взять в заложники, но он смог убежать. В результате правоохранительные органы освободили захваченных и задержали пятерых злоумышленников, которые сейчас находятся на скамье подсудимых. Их дело сейчас рассматривает Хамовнический суд. На одном из заседаний о роли Дмитрия Рубинова рассказала свидетель — Ирина Шоч, которая как адвокат была привлечена АСВ для возврата активов нескольких проблемных банков.

Она заявила, что вела переговоры с Дмитрием Рубиновым в Турции и он предлагал ей «бросить это дело» за денежное вознаграждение, а после отказа женщине стали поступать угрозы. Это послужило поводом для взятия юриста под государственную защиту.

Фото: Социальные сети Бывший топ-менеджер Центробанка

«Очень интересный персонаж»

Как рассказал NEWS.ru руководитель российского отделения международной организации Transparency International (властями РФ включена в реестр иноагентов) Илья Шуманов, шансы на экстрадицию в Россию и последующий арест Дмитрия Рубинова «практически невероятны, потому что у него есть израильский паспорт».

Израиль не выдаёт своих граждан — неважно, что за страна затребовала это и в каком преступлении они подозреваются. К тому же в Израиле Рубинов стал успешным бизнесменом, открывателем стартапов с инвестициями в сотни миллионов долларов. Если бы он был в Европе, то оттуда больше шансов на экстрадицию в РФ, даже несмотря на политическую ситуацию, — сообщил Шуманов.

Собеседник NEWS.ru отметил, что Рубинов — это «очень интересный персонаж». До 2011 года он занимал пост замначальника департамента банковского регулирования и надзора ЦБ, «работал в тесной связке с правоохранительными органами и успел выстроить личные контакты с сотрудниками „банковского“ отдела управления „К“ службы экономической безопасности ФСБ». Из Центробанка он перешёл в коммерческие структуры — с Рубиновым и его партнёрами, по словам Ильи Шуманова, может быть связано «около полутора десятков банков, которые лопались не без его участия». Помимо упомянутого банка «Таатта», это банк «Стратегия», ПИР-банк, Темпбанк, Инкаробанк, УМ-банк, банк НКБ и другие.

Долгое время Рубинову удавалось избегать уголовного преследования. За решёткой оказывались формальные руководители кредитных организаций, которые юридически принимали решения в его интересах и интересах связанных с ним людей. Очевидно, что со стороны силовых ведомств было сильное сопротивление, и лишь в 2018–2019 году в отношении Дмитрия Рубинова было возбуждено одно из уголовных дел, хотя он к тому времени успел уехать из РФ, — пояснил Шуманов.

Одно из дел на Рубинова завели в ноябре 2020 года, предъявив заочное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищений активов ПИР-банка.

Фото: Социальные сети Дорон Амир и Дмитрий Рубинов (справа)

Рубинов фигурировал в громком уголовном деле о мошенничестве и взятках «золотых полковников» — экс-замначальника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова, начальника «банковского» отдела спецслужбы Кирилла Черкалина и его подчинённого Андрея Васильева. Последний вступил с ним «в неформальные отношения», помогая обогащаться. Также, как отметил Шуманов, с именем бывшего топ-менеджера ЦБ связывают Центральное страховое общество, которое занималось страхованием сотрудников МВД. По словам Ильи Шуманова, в этом случае речь шла о «лоббировании крупного контракта, видимо, не без связей в данном ведомстве».

В 2017 году громко прозвучала история с расследованием издания Mediapart о «русском следе» в финансировании французской праворадикальной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которой предоставляли кредиты банки «Стратегия» и НКБ.

После этого банк «Стратегия», насколько я понимаю, приказал долго жить. Вся эта история могла происходить не без ведома политического истеблишмента РФ, потому что партия Ле Пен считается во Франции «союзницей России». В этой истории упоминался сенатор Александр Бабаков, который был членом набсовета Темпбанка, фигурирующего в уголовном деле Рубинова (Бабаков эту историю не комментировал, а в Кремле и «Национальном фронте» опровергали сведения о российской господдержке французской партии. — NEWS.ru). Не исключено, что участвуя в финансировании французской радикальной партии, Рубинов вытянул лотерейный билет, который помогал ему какое-то время избегать ответственности и получить статус «неприкасаемого» для правоохранительных органов, — предположил Илья Шуманов.

Также банкир упоминался в связи с так называемой молдавской схемой, с помощью которой из России было выведено около 500 млрд рублей, в том числе в Молдавию и страны ЕС. В этой схеме фигурировали несколько кредитных организаций, в том числе те, которые приписывают Рубинову.

По сути, отмечает Илья Шуманов, Дмитрий Рубинов почти на протяжении десятилетия после увольнения из ЦБ «занимался теневым банкингом, приходя в банки перед отзывом у них лицензий с целью, видимо, вывода из них денежных средств по согласованию с влиятельными людьми из правоохранительных органов».